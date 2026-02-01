مصفوت يقترب من التعاقد مع عيسى بوصيم آل علي لقيادة الفريق الأول

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي مصفوت بات قريبًا من التعاقد مع المدرب المواطن عيسى بوصيم آل علي، بعد تقدم المفاوضات بين الطرفين، لتولي قيادة الفريق الأول خلال الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى.

ويأتي هذا التوجه خلفًا للمدرب راشد عامر، الذي أنهى النادي علاقته به عقب سلسلة من النتائج السلبية، كان آخرها الخسارة الثقيلة أمام العربي بنتيجة 5-2 في الجولة الماضية، ليتراجع الفريق إلى المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

ويُعد عيسى بوصيم آل علي من المدربين المواطنين أصحاب التجربة المميزة، إذ سبق له العمل مساعدًا لمدرب فريق كلباء في دوري أدنوك للمحترفين إلى جانب المدرب الأوروغوياني دا سيلفا، كما حصل على الرخصة الآسيوية للتدريب عام 2018.

وبدأ آل علي مسيرته التدريبية في نادي كلباء عام 2011، حيث عمل مساعدًا لفريق تحت 13 سنة، ثم مدربًا لفريق تحت 17 سنة، قبل أن ينضم للجهاز الفني للفريق الأول، ويُعرف عنه إسهامه في تطوير عدد من المواهب، أبرزهم اللاعب سلطان عادل.