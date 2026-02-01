راشد المهيري بطلاً لكأس الإمارات للقدرة

توج الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، الفارس راشد محمد عتيق المهيري بطلاً لكأس الإمارات للخيول العربية للقدرة لمسافة 100 كلم.

أقيم السباق في نسخته الثانية، الأحد، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ونظمته جمعية الإمارات للخيول العربية، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وشهد مشاركة 87 فارساً وفارسة.

حضر مراسم التتويج مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وعبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتور عبدالله آل الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية، رئيس لجنة القدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية.

وحصد البطل الفوز على صهوة "سيتوين دي غزال" لإسطبلات "إسناد"، محققاً 3:26:36 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.04 كلم/ساعة، وجاءت وصيفة بفارق ثانية الفارسة ليا فندركيركوف، على صهوة الجواد "زلتين" لإسطبلات "إف 3 "، مسجلة 3:26:37 ساعة، وثالثاً الفارس سعيد عبدالله المهيري، مع "هايلاند لارزاك" لإسطبلات "إف 3 " أيضاً بزمن قدره 3:26:52 ساعة.