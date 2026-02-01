الإثيوبيان ميلاك وديسي يتوجان بلقبي الرجال والسيدات في ماراثون دبي 2026

فرض العداء الإثيوبي نيبرت ميلاك نفسه بطلاً لنسخة «اليوبيل الفضي» لسباق ماراثون دبي العالمي 2026، والتي جرت منافساته اليوم الأحد بعد أن توّج بلقب فئة الرجال.

وقطع «ميلاك»، مسافة السباق البالغة، 42.195 كيلومتراً، في زمن قدره،2:04:00، محققاً ثاني أفضل زمن في تاريخ الحدث، بالتساوي مع مواطنه موزينيت جيريميو في نسخة عام 2018، وخلف الرقم القياسي الذي سجله الإثيوبي جيتانه مولا بزمن 2:03:34 ساعة في نسخة 2019.

وفي فئة السيدات، واصلت العداءة الإثيوبية إنشينالو ديسي تألقها، وتوّجت بلقب السباق بعد إنهائها المنافسة بزمن بلغ 2:18:31 ساعة، وهو رابع أفضل زمن في تاريخ ماراثون دبي للسيدات.

وجاء الإثيوبي ياسين حجي في المركز الثاني لفئة الرجال بزمن 2:05:52 ساعة، تلاه الرواندي جون هاكيزيمانا ثالثاً بزمن 2:06:04 ساعة، فيما حلّت الإثيوبيتان موليي ديكيبو وفانتي وركو في المركزين الثاني والثالث لفئة السيدات بتوقيتين قدرهما 2:18:42 و2:19:08 ساعة على التوالي.

وعقب انتهاء المنافسات قام الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، بتتويج الفائزين، إذ حصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الرجال والسيدات على جوائز مالية بلغت 80 ألف دولار للمركز الأول، و40 ألف دولار للمركز الثاني، و20 ألف دولار للمركز الثالث.

وشهدت النسخة الـ25 من ماراثون دبي، التي أقيمت بدعم مجلس دبي الرياضي، وامتدت منافساتها حتى خط النهاية في أكاديمية شرطة دبي، مشاركة إجمالية بلغت 20 ألف عدّاء في مختلف السباقات، بما فيها سباقا 10 كيلومترات و4 كيلومترات، من بينهم رقم قياسي بلغ 4 آلاف مشارك في سباق الماراثون الكامل.

من جانبه قال المنسق العام لماراثون دبي 2026، المستشار أحمد الكمالي، إن نتائج النسخة الخامسة والعشرين من الحدث جاءت إيجابية ومرضية على مختلف الصعد، مشيراً إلى أن الزمن المسجل في سباق الماراثون يُعد ثاني أفضل زمن في تاريخ الماراثون، رغم التوقعات بتحقيق زمن أسرع، إذ استقر الزمن الرسمي المعتمد عند ساعتين وأربع دقائق، وهو ما يعكس المستوى الفني المتقدم للسباق.

وأضاف الكمالي في تصريحات صحافية أن: «المشاركة في السباقات المختلفة كانت لافتة، إذ شهد سباق 10 كيلومترات مشاركة ما يقارب 9 آلاف عدّاء، وهو رقم يبدو جيداً، فيما بلغ عدد المشاركين في سباق الماراثون الكامل لفئة النخبة نحو 4 آلاف عدّاء، وهذه الأرقام تعكس الإقبال الكبير والنجاح التنظيمي للحدث».

وأشار أن: «العدّائين العشرة الأوائل في سباق الماراثون تمكنوا جميعاً من تسجيل أزمنة تقل عن ساعتين وثماني دقائق، وهو ما اعتبره مؤشراً واضحاً على قوة المنافسة والمستوى الفني المرتفع».

وأوضح الكمالي في ختام تصريحاته أن: «نسخة 2026 أعادت الحيوية إلى ماراثون دبي، لا سيما على مستوى التوقيت، مؤكداً أن اللجنة المنظمة ستبحث خلال المرحلة المقبلة إمكانية تعزيز الجوائز المالية، بهدف استقطاب نخبة أوسع من العدّائين العالميين وتحقيق أزمنة أقوى في النسخ المقبلة».

وتصدر البلغاري ميروسلاف سباسوف فئة الرجال في سباق 10 كيلومترات، بزمن 31:40 دقيقة، وجاء الإماراتي سعيد النعيمي في المركز الثاني بزمن 31:50 دقيقة، فيما حلّ البريطاني إليوت بلير ثالثاً بزمن 31:58 دقيقة.

أما في فئة السيدات، ففازت الكرواتية شاي فابر بالمركز الأول بزمن 36:46 دقيقة، تلتها الفرنسية كلوي هامارد بزمن 37:06 دقيقة، ثم الأردنية هبة حمود أمين بزمن 37:15 دقيقة.