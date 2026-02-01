الأهلي المصري يحافظ على صدارته في «أبطال إفريقيا»

حافظ الأهلي المصري على ‌صدارة المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بتعادله 1-1 خارج أرضه مع يانغ أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة، أمس.

ورفع الأهلي البطل التاريخي للبطولة القارية برصيد 12 لقباً رصيده إلى ثماني نقاط من أربع مباريات، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن مضيفه التنزاني صاحب المركز الثاني.

وتقدم يانغ أفريكانز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر إبراهيم ​محمد.

وأدرك الأهلي التعادل بعد مرور ساعة من البداية عن طريق ‍المالي ديانج بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، إثر تمريرة عرضية من أحمد مصطفى (زيزو).