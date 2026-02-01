رحيمي: لاعبو العين ساعدوني على تجاوز صدمة «كأس إفريقيا»

قال مهاجم فريق العين الدولي المغربي، سفيان رحيمي، الذي قاد «الزعيم» إلى الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم على حساب دبا بثلاثية نظيفة، أمس، إن زملاءه في الفريق ساعدوه على تخطي صدمة خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية، الذي كان قد خسره مع «أسود الأطلس» أمام السنغال.

وقال رحيمي، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة العين ودبا، بعد تسجيله هدفين من أصل ثلاثة، في تصريحات صحافية: «أنا سعيد بالعودة إلى التسجيل، وأشكر زملائي اللاعبين على مساعدتهم لي بعد العودة من المنتخب الوطني. كانت الأمور صعبة، وقد كانت بمثابة صدمة يعرفها الجميع».

وأضاف: «لقد تخطيتها الآن، وهذه هي حال كرة القدم. تركيزي الآن مع فريق العين، وسأعمل على مساعدتهم بتقديم أفضل ما لدي حتى أتمكن من العودة إلى المنتخب في الاستحقاقات القادمة».

وحول تأهل «الزعيم» إلى نصف النهائي، بعد أن كان قد بلغ نهائي كأس رابطة المحترفين واحتلاله كذلك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، قال رحيمي: «حتى الآن لم نحقق أي شيء، صحيح أننا تأهلنا إلى نصف النهائي، سنفرح اليوم، ومن الغد سنبدأ التركيز على المباراة القادمة».

وتابع: «العين في الوقت الحالي منافس على جميع البطولات، نتمنّى الاستمرار على هذا الشكل. أشكر زملائي والجهازين الفني والإداري والجماهير على دعمهم لنا، ونتمنّى أن نفرحهم في نهاية الموسم».

وشدّد رحيمي على رغبته في تعويض الفريق فترة الغياب الطويلة في الفترة السابقة، وقال: «من المهم أن أواصل توهجي، لقد غبت في الدور الأول عن كثير من المباريات، وحالياً أعمل على تعويض ذلك الغياب».

وتعليقاً على احتفاليته بعد الهدف الثاني، عقب ذهابه للاحتفال مع والده، قال سفيان: «والدي مريض حالياً، وقد حضر إلى الملعب من أجل دعمي. حضوره يمنحني دافعاً كبيراً، أتمنّى أن أسعده أنا وشقيقي حسين بالتتويج بلقب هذه المسابقة».

على الجانب الآخر، تحسر لاعب فريق دبا، عبدالله الظنحاني، على خروجهم من المسابقة، وقال إنهم قدموا أداءً رائعاً في الشوط الأول، لكنهم لم يستثمروا الفرص التي حصلوا عليها، نافياً أن يكون وضع الفريق في بطولة الدوري، الذي يكافح فيه من أجل البقاء، سبباً في عدم التركيز.

وكان فريق العين قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، بعدما أنهى مغامرة دبا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد راشد في دبي، في لقاء شهد حضور نحو 1000 متفرج.

وتمكن النجم المغربي سفيان رحيمي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 53، وعزّز البديل لابا كودجو تقدم العين بتسجيل الهدف الثاني «76»، قبل أن يعود رحيمي مجدداً ليختتم الثلاثية «79».