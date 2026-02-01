شباب الأهلي للدفاع عن اللقب أمام خورفكان.. والوحدة يواجه تحدي بيرلو

يخوض فريق شباب الأهلي، حامل اللقب والأكثر تتويجاً بكأس رئيس الدولة (11 مرة)، اختباراً صعباً حينما يواجه منافسه خورفكان عند الساعة 5:15 من مساء اليوم، على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من المسابقة.

وعلى الورق قد تبدو مهمة «فرسان دبي» سهلة، إلا أن الواقع قد يكون مختلفاً، إذ ظلت مباريات «أغلى الكؤوس» تسجّل مفاجآت متواصلة، كان آخرها وداع الشارقة على يد يونايتد المنتمي لدوري الدرجة الأولى، وخروج الوصل أمام دبا.

ويخوض شباب الأهلي المواجهة مدركاً أن المنافسة في هذا الدور لا تحتمل أي تهاون، خصوصاً أن خورفكان أثبت في أكثر من مناسبة قدرته على مجاراة الكبار وفرض أسلوبه القتالي في مباريات الإقصاء، ما يجعله خصماً لا يُستهان به رغم فارق الإمكانات والتاريخ بين الفريقين.

ويسعى «فرسان دبي» إلى استعادة توازنهم والتمسك بحلم الحفاظ على اللقب، معتمدين على خبرتهم الكبيرة في المسابقة، إلى جانب كوكبة من الأسماء القادرة على حسم المواجهات في اللحظات الحاسمة، في وقت يطمح فيه الفريق إلى مواصلة حضوره القوي على جميع الجبهات هذا الموسم.

في المقابل، يدخل خورفكان اللقاء بطموحات كبيرة ومن دون ضغوط، واضعاً نصب عينيه مواصلة صناعة المفاجآت وبلوغ الدور نصف النهائي، مستفيداً من الروح القتالية التي ميّزت الفريق هذا الموسم، ورغبته في كتابة صفحة تاريخية جديدة في سجل مشاركاته بالكأس.

وفي المواجهة الأخرى، سيتعين على فريق الوحدة، الباحث عن العودة إلى منصات التتويج، مضاعفة درجات الحذر حينما يواجه فريق يونايتد المنتمي لدوري الدرجة الأولى، عند الساعة 8:00 مساءً على استاد هزاع بن زايد، بقيادة مدربه، الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو، وذلك لتجنّب الانضمام إلى قائمة ضحايا المدرب الذي فجّر مفاجأة الموسم بإقصاء الشارقة من المسابقة.

ويدخل «أصحاب السعادة» المواجهة وهم يدركون أن مباريات الكأس لا تعترف بالفروق الفنية أو بتاريخ البطولات، وأن أي استهانة قد تكلّف الفريق الخروج المبكر، خصوصاً أمام منافس يلعب بروح عالية ويجيد استثمار الحماس والرغبة في صناعة الحدث.

ويعوّل الوحدة على خبرته الكبيرة في المسابقة، إلى جانب عناصره الدولية القادرة على حسم المواجهات في اللحظات الصعبة، من أجل مواصلة المشوار نحو استعادة الألقاب المحلية التي غابت عنه في المواسم الأخيرة.

في المقابل، يخوض يونايتد اللقاء بمعنويات مرتفعة وطموح مشروع، مستفيداً من حالة الثقة التي يعيشها عقب إقصائه الشارقة، إضافة إلى تصدّره حالياً ترتيب دوري الدرجة الأولى واقترابه من المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

ونجح الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو في بناء فريق منظم وقادر على مقارعة الكبار، وفي حال نجح في قيادة يونايتد إلى الدور نصف النهائي، فإنه سيكتب بذلك تاريخاً جديداً للنادي، ويضيف فصلاً جديداً إلى سجل مفاجآت أغلى الكؤوس.