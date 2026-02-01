الوكيل: «سلة دبي» منحت النصر 3 مكاسب رغم الوداع المبكر

كشف المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي النصر، المدرب المصري حسام الوكيل، عن ثلاثة مكاسب فنية حققها «العميد» في مشاركته التاريخية في بطولة «سلة دبي» الـ35، أبرزها «الالتحامات البدنية القوية» التي تختلف عن نمط مباريات الدوري الإماراتي.

وودع النصر البطولة، أول من أمس، بخسارته أمام «الإفريقي التونسي» 68-93 في ربع النهائي، ووصف الوكيل المشاركة بأنها الأفضل تاريخياً لفريقه في البطولة.

وقال الوكيل لـ«الإمارات اليوم»: «دخلنا البطولة بغياب ثلاثة عناصر أساسية لارتباطهم مع المنتخب الوطني، ما منح لاعبينا الشباب فرصة كبيرة للاحتكاك البدني والتجربة في مواجهة مدارس مختلفة، وهو ما أسهم في رفع وتيرة إعداد الفريق لخوض الأدوار النهائية للدوري المحلي، والمنافسة على اللقب، والتمثيل في الاستحقاقات الإقليمية، خصوصاً دوري (سوبر غرب آسيا) المؤهل لدوري أبطال آسيا».

وأضاف: «المكسب الثاني تمثل في ارتفاع نسق الانسجام بين اللاعبين، خاصة التعاقدات الجديدة مع المحترفين الأجانب، وتمكنا رغم الغيابات من تحقيق أفضل نتيجة لنا في تاريخ مشاركاتنا ببطولة دبي والتأهل إلى ربع النهائي».

وأشار الوكيل إلى المكسب الثالث، وهو الخبرة المكتسبة في اللعب تحت الضغط، وظهر ذلك بوضوح في مواجهة «حمص الفداء» السوري في ختام دوري المجموعات، حيث قلب الفريق تأخره بفارق خمس نقاط إلى الفوز بفارق نقطة واحدة 101-100.

واختتم الوكيل حديثه بالشكر لإدارة النادي على دعمها المستمر لخطط تطوير المواهب الشابة، وتوفير فرص المشاركة في مستويات عالية تؤمن الاحتكاك الدولي، ما أسهم في صقل خبرات اللاعبين وتأهيلهم، إضافة إلى وجود العديد منهم حالياً في قائمة المنتخب الوطني.