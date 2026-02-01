«دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات» تنطلق غداً في الشارقة

تنطلق، غداً، النسخة الثامنة من «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026» التي تنظّمها «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة» خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير 2026.

وتشهد الدورة مشاركة 65 فريقاً، تمثل 16 دولة عربية تتنافس في 9 ألعاب فردية وجماعية، وتفتتح البطولة فعالياتها بحفل رسمي يقام في مسرح المجاز، تليه منافسات تجمع الأندية العربية في مشهد رياضي يحوّل منشآت الإمارة إلى ساحات يومية للتحدي والروح الرياضية والحضور الجماهيري.

ويتضمن حفل الافتتاح تقديم النسخة الكاملة من الهوية السمعية الجديدة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات عنوانها «سيدات العرب» للمرة الأولى، وذلك بعد الإعلان عنها سابقاً بصوت الفنان حسين الجسمي، وألحان فايز السعيد، وكلمات الشاعر الدكتور عبدالسلام الحمادي، برعاية المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وبإشراف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الجهة المنظمة للدورة.

وتُبث منافسات الدورة مباشرة عبر قناة الشارقة الرياضية إلى جانب البث الرقمي عبر منصة «مرايا»، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وتُقام منافسات كرة السلة في الفترة من 3 إلى 11 فبراير، في حين تُجرى منافسات الكرة الطائرة في الفترة من 3-12. كما تُجرى منافسات التايكواندو يومي 10 و11.

وتُقام منافسات التجديف يومي 9 و10 على شاطئ الحمرية، في حين تُجرى منافسات المبارزة يومي 3 و4 فبراير، وتُقام منافسات القوس والسهم يومي 3 و4، في نادي الحمرية الثقافي الرياضي.

أما منافسات الرماية بالمسدس الهوائي فتقام في 6 فبراير، والبندقية الهوائية 10م في 8 فبراير، وتقام في نادي الذيد، فيما تُقام منافسات ألعاب القوى في الفترة من 8 إلى 10، أما منافسات كرة الطاولة فتقام في الفترة من 9 إلى 12 فبراير، وتُنظّم المباريات في مركز الطفل بالقرائن.