تيسودالي: تألقي مع خورفكان يعزز حلم مشاركتي مع المغرب في المونديال

أكد لاعب خورفكان، المغربي طارق تيسودالي، أن الفوز الذي حققه فريقه على الوصل بهدف دون رد في دوري أدنوك للمحترفين، يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز مركز «النسور» في جدول ترتيب الدوري، مشيراً إلى أن المباراة لم تكن سهلة أمام فريق كبير مثل الوصل.

وقال طارق تيسودالي لـ«الإمارات اليوم» إنه يعتبر أن تألقه مع خورفكان هذا الموسم يفتح أمامه فرصاً كبيرة للوجود مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2026، موضحاً: «هذا حلم كل لاعب يسعى للوصول إلى أعلى المستويات، أنا سعيد بأن أدائي مع الفريق يمنحني ثقة أكبر، وأتطلع لمواصلة تقديم الإضافة، سواء على مستوى الدوري المحلي أو على الصعيد الدولي مع المنتخب المغربي».

وتابع: «كنت أتمنى المشاركة في كأس أمم إفريقيا الماضية، وكان شعوراً محبطاً للغاية خسارة منتخب المغرب اللقب بعد انتظار دام 50 عاماً، إذ إن هذه التجربة علمتني الكثير عن أهمية الانضباط الذهني والقتال داخل الملعب، وأشعر أنها تزيد من عزيمتي للمستقبل لتحقيق النجاح مع فريقي ومنتخب بلدي».

في المقابل، أشاد تيسودالي بروح لاعبي خورفكان وإصرارهم على تحقيق الفوز على الوصل، وأكد أن الفريق قدم مباراة قوية بكل المقاييس، مبيناً: «قاتل لاعبو خورفكان من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، حيث إن الانتصار يعكس التزام الجميع وتركيزهم على كل كرة داخل الملعب».

وأضاف أن هذا الفوز يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة ويزيد من حماسه للاستحقاقات المقبلة، مع التأكيد على أن المشوار لايزال طويلاً، وأنهم بحاجة للاستمرار في العمل بجدية خلال المباريات المقبلة.

وشدد اللاعب الدولي على أنه يشعر بسعادة كبيرة بما تحقق، موضحاً أن العمل الجماعي وروح الفريق كانا السبب الرئيس وراء تحقيق هذا الفوز الصعب، وأن كل لاعب في الفريق قدم أفضل ما لديه لتعزيز حظوظ الفريق في المنافسة على النقاط الثلاث. وأكد أن التركيز الآن سيكون على المباريات القادمة، مضيفاً: «نحن نعلم أن الدوري طويل وصعب، وكل مباراة تحمل تحديات مختلفة، لكننا مستعدون لمواجهة كل منافس بعقلية الفوز والإصرار على تقديم أفضل مستوى ممكن».

وتابع تيسودالي: «المشوار مع خورفكان طويل، ونحن نعمل بجد لتحقيق المزيد من الانتصارات، ليس من أجل النقاط فحسب، بل أيضاً لبناء فريق قوي قادر على المنافسة في كل مباراة. كل مباراة نلعبها تعتبر درساً جديداً، ويجب علينا التعلم من الأخطاء، وتحسين الأداء باستمرار، لأن المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين قوية جداً، وكل فريق يسعى لتحقيق الأفضل».

وقال: «أنا فخور بالروح الجماعية التي أظهرها الفريق في كل مباراة، وهذا هو العامل الذي يجعلنا قادرين على التفوق على فريق قوي مثل الوصل، هدفنا الآن هو الحفاظ على هذا المستوى، والاستمرار في العمل بتركيز وعزيمة لتحقيق المزيد من الانتصارات، سواء في الدوري أو في البطولات المقبلة».

وأضاف: «كل مباراة فرصة للتعلم والتطور، وأنا أركز على تطوير مستواي الشخصي، وكذلك دعم زملائي في الفريق. نريد أن نظهر صورة قوية عن خورفكان في كل مباراة، وأن نثبت أننا قادرون على منافسة الفرق الكبرى، وتحقيق النتائج الإيجابية بشكل مستمر».