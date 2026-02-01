20 ألف عدّاء يرسمون لوحة «اليوبيل الفضي» لماراثون دبي الدولي

تنطلق، صباح اليوم، النسخة الـ25 من ماراثون دبي الدولي، في احتفالية استثنائية بمناسبة اليوبيل الفضي لأقدم سباقات الجري الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وسط مشاركة قياسية هي الأكبر منذ انطلاقة هذا الحدث عام 1998. ويقام الماراثون برعاية مجلس دبي الرياضي.

وتتوقع اللجنة المنظمة مشاركة نحو 20 ألف عدّاء وعدّاءة، يتقدمهم قرابة 4000 متسابق في سباق الماراثون الكامل لمسافة 42.195 كيلومتراً، إلى جانب أكثر من 15 ألف مشارك في سباقي 10 كيلومترات و4 كيلومترات الترفيهي.

وينطلق سباق النخبة في الخامسة و45 دقيقة صباحاً، قبل أن تُعطى إشارة انطلاق بقية المشاركين عند الساعة السادسة والنصف، ضمن مسار صُمم بعناية ليحافظ على سمعة ماراثون دبي كأحد أسرع مسارات الماراثون في العالم، ويمنح العدائين فرصة جديدة لتسجيل أزمنة قياسية، في ظل أجواء تنظيمية مثالية وتجهيزات فنية متكاملة.

ويشهد الماراثون هذا العام نقلة نوعية لافتة، تتمثل في توحيد خط النهاية لجميع السباقات للمرة الأولى في تاريخ الحدث، داخل مدرجات ساحة العرض بأكاديمية شرطة دبي، في خطوة تعكس التطور المستمر للماراثون، وتمنح العدائين والجماهير تجربة تنظيمية وبصرية غير مسبوقة، حيث تتحول منطقة النهاية إلى مركز تفاعلي يضم المدرج الرئيس، وقرية ماراثون دبي العائلية، وأجنحة العارضين، إلى جانب الفعاليات الترفيهية المصاحبة.

وعلى صعيد سباق النخبة، تسجل النسخة الـ25 مشاركة قياسية تضم نحو 100 عداء وعداءة من نخبة الرجال والسيدات، إلى جانب عدائي «الأرانب» الذين يسهمون في رفع وتيرة السباق وتحفيز العدائين على تحقيق أزمنة تنافسية، وسط توقعات الخبراء بمشاهدة سباق سريع وأرقام مميزة كمّاً ونوعاً، في ظل وجود عدد كبير من العدائين أصحاب الأرقام القوية بين 2:04 و2:06 ساعات.

وينطلق السباق من شارع عبدالله عمران تريم في مدينة جميرا، مروراً بشارع شاطئ جميرا وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ضمن مسار واسع وسلس شهد تعديلات طفيفة، شملت بعض المنعطفات في منطقة مدينة دبي للإعلام، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المشاركين، مع الحفاظ على جوهر المسار الذي اكتسب شهرته العالمية كأحد أكثر المسارات سرعة واستواءً.

عمل متواصل

في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الجمهور والمشاركين، قررت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تقديم موعد تشغيل مترو دبي ليبدأ في الخامسة صباحاً، بما يتيح لعشاق الجري والعائلات متابعة الحدث والمشاركة في السباقات الجماهيرية، في حين يُنقل الماراثون مباشرة عبر قناة دبي الرياضية بصوت المعلق عبدالله سويدان، وبمشاركة بطلة العالم السابقة وأسطورة الجري البريطانية باولا رادكليف في البث الخارجي، إلى جانب المعلق العالمي الشهير باوتشر. وأكد مدير ماراثون دبي، بيتر كونرتون، أن الاستعداد للنسخة الـ25 جاء ثمرة عمل متواصل مع شركاء التنظيم في شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ومجلس دبي الرياضي، لوضع مسار يراعي التطورات العمرانية للمدينة ويلبي تطلعات العدائين والمنظمين على حد سواء.

