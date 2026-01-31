«فورت جورج» بطلاً لسباق «دبي ميلينيوم ستيكس» في «ميدان»

توج الجواد «فورت جورج» المملوك لـ«فترياني هاي» بطلاً لسباق «دبي ميلينيوم ستيكس» للفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 2000 متر عشبي، ضمن الشوط السادس والرئيس في الحفل العاشر من موسم «كرنفال سباقات دبي» على مضمار «ميدان».

وأشرف على الجواد المدرب إد وولكر، وقاده الفارس كيران شومارك، ليقطع خط النهاية بزمن دقيقتين و1.29 ثانية، متفوقاً بفارق 0.01 طول فقط عن «أرابيان لايت» المملوك لـ«غودولفين» بإشراف شارلي آبلبي وقيادة بيلي لوغنان.

وشهد الحفل مشاركة 108 خيول عالمية وأوروبية في ثمانية أشواط، بإجمالي جوائز تجاوز 3.1 ملايين درهم، برعاية «موانئ دبي العالمية».

وفي النتائج الأخرى: فاز «جريت ويش» بسباق «دبي سبرينت» للشوط الخامس (1200 متر) بزمن دقيقة و9.51 ثوان، متفوقاً على «تو تريبس». وتوجت «تايفو» بالشوط الثالث «موج ستيكس» للمهرات بعمر ثلاث سنوات (1400 متر) بزمن دقيقة و24.20 ثانية، متفوقة على «فيري أوك»، وفاز «تايتل رول» بالشوط الأول «جميرا جينيز» (1600 متر) للمهرات بعمر ثلاث سنوات.

وتوج «سلوم» بالشوط الثاني «جافزا لوجستيك بارك» لمسافة 1600 متر رملي، فيما فاز «تاب ليدر» بالشوط الرابع لمسافة 2000 متر رملي ضمن فئة «التكافؤ»، بينما توج «تيليمارك» بالشوط السابع لمسافة 1600 متر رملي ضمن فئة «التكافؤ». واختتم «ذا فينجال رافن» الأمسية بالفوز بالشوط الثامن «دبي أوتو ماركت» لمسافة 1600 متر عشبي ضمن فئة «التكافؤ».