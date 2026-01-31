«الأبيض» يضرب موعداً مع «الإفريقي التونسي» في نهائي «سلة دبي»

ضرب المنتخب الوطني موعداً في الثامنة من مساء يوم غدٍ، مع الإفريقي التونسي، في المباراة النهائية لبطولة «دبي الدولية» لكرة السلة في نسختها الـ 35، عقب نجاحهما اليوم السبت، وعلى صالة النصر بدبي، في تخطي عقبة الدور نصف النهائي، بفوز «الأبيض» على «الاتحاد» الليبي بفارق نقطة واحدة (97-96)، والإفريقي على حامل اللقب بيروت اللبناني بواقع (72-62).



ونجح الاتحاد الليبي في بسط هيمنته على مجريات الشوط الأول، ونيل الأفضلية بنتائج ربعيه الأول والثاني بواقع (24-21 و29-26).

ومع انطلاق الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب ونجح لاعبي «الأبيض» في تقليص الفارق إلى أربع نقاط، بنيلهم الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (24-22)، لتدخل المباراة في دقائقها الـ 10 الأخيرة، وعرف من خلالها «الأبيض» كيفية حسم المباراة في ثوانيها الأخيرة، ونيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (26-21).

وفي ثاني المباريات، عرف الإفريقي التونسي كيفية ضمان انتصاره، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث بواقع (27-17 و12-7)، فيما نال لاعبي بيروت الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والرابع بواقع (21-17 و17-15) التي لم تكن كافية لهم بالعودة بنتيجة المباراة.