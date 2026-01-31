محمد بن راشد يشهد السباق الصحراوي للدراجات للسيدات

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من ختام السباق الصحراوي للسيدات ضمن منافسات النسخة العاشرة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، الذي أُقيم اليوم برعاية وتوجيهات سموّه، وتنظيم المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي.

وشهد السباق مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات، حيث تنافسن على في مسار مسافته 20 كيلومتر تم اختياره في قلب محمية المرموم الطبيعية.