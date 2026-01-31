النمساوية تاغر تتوج بلقب بطولة الفجيرة الدولية لتنس السيدات

توجت اللاعبة النمساوية ليلي تاغر بلقب بطولة الفجيرة الدولية الأولى لتنس السيدات، المصنفة (J100)، لفئة الفردي، وذلك في ختام منافسات البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للتنس والبادل بالتعاون مع نادي الفجيرة للتنس.

وقام الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، إلى جانب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس عبدالغفور بهروزيان، بتتويج الفائزات، بحضور مديرة النادي هانية ريكي.

وتمكنت ليلي تاغر من الفوز في المباراة النهائية على اللاعبة البريطانية هاريت دارت بنتيجة (6-4) و(6-2)، لتحرز لقب البطولة عن جدارة.

وفي منافسات زوجي السيدات، توجت البريطانيتان هاريت دارت ومايا لوميسدين بالمركز الأول، بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي المكوّن من الهولندية إيزابيل هافيرلاغ والروسية إيلينا بريدانكينا بنتيجة (6-1) و(6-0).

وهنأ الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي الفائزات، متمنياً لهن دوام التوفيق في البطولات المقبلة، ومشيداً بجهود اتحاد الإمارات للتنس والبادل ونادي الفجيرة للتنس، مؤكداً أن الفجيرة أصبحت منصة مهمة لاستضافة وتنظيم البطولات الرياضية على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، أعرب عبدالغفور بهروزيان عن فخره بنجاح البطولة، مؤكداً أن تنظيم هذا الحدث الدولي يمثل ثمرة للتعاون المثمر مع اتحاد الإمارات للتنس والبادل، ويعكس التزام النادي بدعم رياضة التنس النسائية.

بدورها، أكدت مديرة النادي هانية ريكي، أن ردود الفعل الإيجابية من اللاعبات تعكس جودة التنظيم، مشيرة إلى تطلع النادي لاستضافة المزيد من البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة.

وعبّرت البطلة النمساوية ليلي تاغر عن سعادتها بالتتويج، ووصفت تنظيم البطولة بالاحترافي، مؤكدة أن ذلك يعكس خبرة دولة الإمارات في استضافة البطولات الدولية، ومعربة عن فخرها بتحقيق اللقب في بطولة قوية شهدت مشاركة لاعبات مميزات ومصنفات.