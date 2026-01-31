العين ينهي مغامرة دبا بثلاثية.. ويتأهل لنصف نهائي «الكأس»

تأهّل فريق العين إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما أنهى مغامرة دبا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد راشد في دبي في لقاء شهد نحو ألف متفرج.

وقدم «الزعيم» أداءً مميزاً، أكد من خلاله أفضليته ونجح في خطف بطاقة التأهل على حساب فريق دبا، الذي كان قد فجر مفاجأة مدوية في الدور الماضي بإقصائه فريق الوصل.

وكان الشوط الأول قد شهد أداءً دفاعياً منظمًا من فريق دبا، الذي نجح في إنهائه بالتعادل السلبي، قبل أن يفرض العين سيطرته مع بداية الشوط الثاني، إذ تمكن النجم المغربي سفيان رحيمي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 53، ليمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة.

وعزز البديل لابا كودجو تقدم العين بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76، قبل أن يعود رحيمي مجدداً ليختتم الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة 79، مؤكداً حسم بطاقة العبور إلى نصف النهائي.