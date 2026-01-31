الجواد «بيلي ويستر» بطلاً لكأس «تيست أوف كيلدير» في مضمار جبل علي
توج الجواد «بيلي ويستر»، المملوك لـ«أكارم للسباقات» وتحت إشراف المدرب دووغ واطسون، بطلاً لكأس «تيست أوف كيلدير» في الشوط الرابع والرئيس، ضمن السباق الثامن من موسم سباقات مضمار «جبل علي»، الذي حمل اسم «يوم السباق الإيرلندي». وشارك في الحفل 94 من أفضل الجياد المحلية والدولية في ثمانية أشواط، بإجمالي جوائز 690 ألف درهم.
وفاز «بيلي ويستر»، بقيادة الفارس باتريك دوباس، بزمن 59.24 ثانية، بفارق 0.45 طول عن الجواد «دوندي فيرمو» المملوك لـ«سكاي للسباقات»، تحت إشراف المدربين أنطونيو سنتر وجوليو أولاسكواجا وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا.
وفي باقي النتائج:
-
الشوط الأول «كأس بورشه» للخيول العربية الأصيلة (1400 متر رملي) فازت به المهرة «مخيفة إن إف» لإشراف هلال وطحنون العلوي وقيادة حمد البوسعيدي.
-
الشوط الثاني «جائزة مجموعة بن دسمال – سباق داعم» (1200 متر) توج به «بودر إيدج» بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاغ أوشيه.
-
الشوط الثالث «جائزة يوم السباق الإيرلندي» (1200 متر رملي) فاز به المهر «اجتياح» لمحمد الدبيبة، بإشراف مصبح المهيري وقيادة ريتشارد مولن.
-
الشوط الخامس «جائزة جاين إيكواين نيوتريشن الدولي» (1950 متر) فاز به «إكسل باور» لمحمد راشد بن غدير وقيادة برناردو بينيرو.
-
الشوط السادس «جائزة مزادات جوفز» (1600 متر رملي) فاز به المهر «أوماها فرونت» بإشراف بوبات سيمار وقيادة أندرو سلاتري.
-
الشوط السابع «سباق التسويق الأيرلندي – سباق داعم» (1600 متر) توج به «ديوارز تشوينز» بشعار «أوبيولينس ترابريدز» بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاغ أوشيه.
-
الشوط الثامن «جائزة مضمار كوراه – سباق داعم تحفيزي» (1600 متر) فاز به «ناشونال إنترست» لفريق «فيكتورياس فوريفر» بإشراف فوزي ناس وقيادة باتريك دوباس.
