الجواد «بيلي ويستر» بطلاً لكأس «تيست أوف كيلدير» في مضمار جبل علي

توج الجواد «بيلي ويستر»، المملوك لـ«أكارم للسباقات» وتحت إشراف المدرب دووغ واطسون، بطلاً لكأس «تيست أوف كيلدير» في الشوط الرابع والرئيس، ضمن السباق الثامن من موسم سباقات مضمار «جبل علي»، الذي حمل اسم «يوم السباق الإيرلندي». وشارك في الحفل 94 من أفضل الجياد المحلية والدولية في ثمانية أشواط، بإجمالي جوائز 690 ألف درهم.

وفاز «بيلي ويستر»، بقيادة الفارس باتريك دوباس، بزمن 59.24 ثانية، بفارق 0.45 طول عن الجواد «دوندي فيرمو» المملوك لـ«سكاي للسباقات»، تحت إشراف المدربين أنطونيو سنتر وجوليو أولاسكواجا وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا.

وفي باقي النتائج: