مدرب الجزيرة: باريس سان جيرمان لم ينجح حتى مع ميسي ونيمار ومبابي

قال مدرب الجزيرة، الهولندي مارينو بوشيتش، إن ظروف أرضية الملعب الذي أقيمت عليه مباراة فريقه أمام البطائح، أول من أمس، والتي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الـ14 من دوري المحترفين، كانت سيئة، ولم تساعد على لعب كرة قدم سريعة، مشيراً إلى أن فريقه بحاجة إلى التطوير بصورة تدريجية من خلال بناء استراتيجية واضحة، معتبراً أنه حتى باريس سان جيرمان لم ينجح، رغم امتلاكه لاعبين أمثال ليونيل ميسي ونيمار ومبابي، على حد وصفه.

وأضاف مدرب الجزيرة لـ«الإمارات اليوم»، تعليقاً على خروج الفريق متعادلاً في المباراة وما ترتب عليه من الابتعاد عن المنافسة: «الأمر يعتمد على كيفية نظرنا في نادي الجزيرة إلى المباراة، ربما خسرنا نقطتين، أو ربما كسبنا نقطة واحدة.. اللعب أمام هذا النوع من الفرق صعب جداً، خصوصاً عندما يسجلون في البداية.. الهدف في الحقيقة فيه حظ، وجاء من لا شيء، إضافة إلى أن ظروف أرضية الملعب كانت سيئة نوعاً ما، ولم تساعد على لعب كرة قدم سريعة، كما أن كثرة التوقفات في المباراة لا تخدم الفريق الذي يحاول اللعب بأسلوب هجومي ويريد الفوز، ومع ذلك حاولنا وبذلنا كل ما لدينا، ومن الناحية الذهنية كنا جيدين جداً، ورفضنا الخسارة، إذ صنعنا فرصنا في الشوط الثاني، وأعتقد أننا استحققنا أكثر مما حصلنا عليه، لكن هذه هي كرة القدم، لذلك أعتقد أننا كسبنا نقطة واحدة».

ويحتل الجزيرة حالياً المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بعد أن فاز في ست مباريات، وتعادل في أربع، وخسر في مثلها، وتنتظره مواجهة مهمة بعد غدٍ أمام بني ياس في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة.

وعما يحتاجه الجزيرة للوصول إلى القمة، قال بوشيتش ضاحكاً:

«أعتقد أن باريس سان جيرمان لم ينجح حتى مع ميسي ونيمار ومبابي، ما نحتاجه هو بناء استراتيجية، ونعمل حالياً على تطوير الفريق تدريجياً، بالطبع نعمل خلال فترة الانتقالات لمعرفة كيفية تعزيز الفريق وتطويره للمستقبل. هذا الأمر ينطبق على كل فرق الدوري، ونحن من بينها. نبحث عن أشياء محددة، وسنرى ما الذي ستجلبه لنا هذه الفترة، وعلى أي حال، أنا فخور جداً باللاعبين على ما قدموه أمام البطائح وبالطريقة التي قاتلوا بها في هذه المباراة».

وعن سبب غياب لاعب الفريق ماركوس ميلوني عن الظهور في تشكيلة الجزيرة، بعدما انتقل مؤخراً قادماً من نادي الشارقة، أوضح مدرب الجزيرة: «ميلوني انضم إلى الفريق، لكنه للأسف تعرض للإصابة، وسيغيب نحو أربعة أسابيع، ولا أعرفه بشكل كبير جداً، لكن مما سمعته عنه، ومن الأشياء الصغيرة التي رأيتها، أعتقد أنه لاعب يتمتع بالنضج، ويمكنه أن يقدم أشياء مميزة مع الجزيرة».