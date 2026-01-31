حسين مهدي: النصر خسر بأخطاء يمكن تفاديها

أكد لاعب النصر حسين مهدي، أن الخسارة أمام بني ياس 0-2 في الجولة الـ14 من دوري المحترفين جاءت نتيجة «أخطاء كان بالإمكان تفاديها»، مشيراً إلى أن «السماوي» استغل فرصتين فقط ليحسم المباراة، بينما لم ينجح لاعبو «العميد» في ترجمة حضورهم داخل الملعب إلى نتيجة إيجابية.

وقال حسين مهدي لـ«الإمارات اليوم»: «نتائج النصر لا تعكس حقيقة العمل المبذول داخل الفريق، لكنها تضع اللاعبين أمام مسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة».

وأضاف: «المدرب يقوم بعمل كبير، وغيّر الكثير من أجل تحسين الأداء، لكن المسؤولية علينا نحن اللاعبين، الإدارة لم تقصّر، والجهاز الفني يعمل بجد، وفي النهاية نحن من يتحمل مسؤولية التراجع».

وكان النصر قد تعرّض للخسارة الثانية في آخر ثلاث مباريات بالدوري، بعد هزيمته على أرضه أمام الشارقة، وتعادله مع خورفكان، ليتوقف رصيده عند 19 نقطة في المركز السادس.