بقيادة بيرلو.. يونايتد بطل شتاء الدرجة الأولى

حقق فريق يونايتد اللقب الشرفي «بطل الشتاء» لدوري الدرجة الأولى، مستفيداً من تعادل الفجيرة مع مضيفه مجد من دون أهداف، أول من أمس، في الجولة الـ14 والأخيرة من الدور الأول للبطولة. ورفع يونايتد رصيده إلى 27 نقطة، فيما فرّط الفجيرة بنقطتين ثمينتين ليستقر رصيده عند 25 نقطة في المركز الثاني. ويُعد نيل يونايتد لقب «بطل الشتاء» إنجازاً غير مسبوق في تاريخه الحديث في كرة القدم الإماراتية، ويعكس نجاحاً لمدربه، الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، في موسمه الأول بالملاعب الإماراتية.

وتنتظر فريق يونايتد مواجهة مهمة أمام فريق الوحدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، والمقررة إقامتها غداً على استاد هزاع بن زايد بنادي العين. من جهته، قال مشرف فريق يونايتد، الدولي السابق محمد قاسم، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفوز بلقب بطل الشتاء دفعة معنوية كبيرة لحجز إحدى بطاقتي التأهل لدوري المحترفين».