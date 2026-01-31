مؤنس دبور: تدربت مع بني ياس يومين فقط.. واحتفلت بـ «النصر»

أعرب لاعب بني ياس الجديد، مؤنس دبور، عن سعادته الكبيرة بخوض أول مباراة له مع فريقه الجديد قادماً من شباب الأهلي، والمشاركة في فوز «السماوي» على النصر 2-0 في الجولة الـ14 من دوري المحترفين، مشدداً على أن البداية الإيجابية تمنحه دافعاً قوياً لمواصلة العمل وتقديم الإضافة المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وكان مؤنس دبور قد لعب مع شباب الأهلي منذ موسم 2023-2024، وخاض معه 51 مباراة، وسجل 23 هدفاً، ولكنه الموسم الحالي لم يظهر كثيراً مع «فرسان دبي» ليقرر الجهازان الفني والإداري إعاراته إلى بني ياس حتى نهاية الموسم.

وقال دبور لـ«الإمارات اليوم» إنه شعر براحة كبيرة منذ اللحظة الأولى لانضمامه، مضيفاً: «سعيد جداً بالوجود مع نادي بني ياس، تدربت مع الفريق يومين فقط، لكنني وجدت كل الترحيب والاستقبال الرائع من الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، وهذا منحني ثقة كبيرة قبل المباراة».

وعن رحيله عن شباب الأهلي، رفض دبور الخوض في التفاصيل، قائلاً: «لا أرغب في الحديث عن الفترة السابقة مع شباب الأهلي، وأتمنى لهم التوفيق، في النهاية، كل لاعب يبحث عن فرصة لعب، ويتمنى أن يكون داخل المستطيل الأخضر باستمرار، وهذا كان السبب الرئيس وراء الانتقال إلى نادي بني ياس».

وأشار اللاعب إلى أنه كان يتابع الفريق السماوي خلال الفترة الماضية، ويرى أن مشكلته الأساسية كانت قلة التوفيق، وليس ضعف المستوى: «بني ياس كان يؤدي بشكل جيد، لكن الفريق واجه قلة توفيق في كثير من المباريات، الفوز في أول مباراة لي مع الفريق أمر رائع، ويعطينا مؤشرات إيجابية، ويجعل المجموعة تلعب من دون ضغوط في الجولات المقبلة».

وختم دبور حديثه بالتأكيد على أنه يتطلع إلى تقديم أفضل ما لديه: «سأعمل بكل قوة لمساعدة الفريق، لدينا عناصر جيدة وروح إيجابية، وإذا واصلنا العمل بهذا الشكل فسنحقق نتائج أفضل».

مؤنس دبور:

• مشكلة بني ياس الأساسية كانت في قلة التوفيق، وليس ضعف المستوى.

• لا أرغب في الحديث عن الفترة السابقة مع شباب الأهلي.. أتمنى لهم التوفيق.