العين يخشى مفاجآت «قاهر الوصل»

يحتضن استاد راشد في دبي عند الساعة 6:30 من مساء اليوم أولى مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، في لقاء يتطلع خلاله العين إلى مواصلة طريقه نحو العودة إلى منصات التتويج المحلية، وسط حذر من مفاجآت منافسه دبا، الذي بلغ هذا الدور بعد إقصائه الوصل في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

ويدخل العين المواجهة بحسابات دقيقة، مدركاً أن مباريات الكؤوس لا تعترف بالأسماء ولا بتاريخ البطولات، وأن أي تهاون قد يفتح الباب أمام المفاجآت، في وقت ينافس فيه الفريق على جميع الجبهات.

ورغم فارق الإمكانات بين الطرفين، واحتلال «البنفسجي» المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين، إضافة إلى بلوغه نهائي كأس الرابطة وتوهجه اللافت في الفترة الأخيرة، فإن الفريق يدرك أن طريق نصف النهائي يمر عبر التركيز الكامل والتعامل بحذر مع تفاصيل المواجهة.

وحذّر مدرب «الزعيم»، الصربي فلاديمير إيفيتش، لاعبيه من الاستهانة بمواجهة دبا، مؤكداً في المؤتمر الصحافي: «نحترم جميع الخصوم ولا نعترف بالأفضلية المسبقة، علينا أن نكون في قمة التركيز، خصوصاً أن التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم مباريات الكؤوس».

في المقابل، يخوض دبا اللقاء دون ضغوط، إذ لا يملك ما يخسره، خصوصاً في ظل وضعه الصعب في دوري المحترفين باحتلاله المركز الأخير برصيد تسع نقاط.

وتُمثل بطولة الكأس فرصة ثمينة لـ«النواخذة» لكتابة فصل جديد من المفاجآت وبلوغ نصف النهائي على حساب العين، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على معنويات الفريق في بقية مشواره هذا الموسم.

وتُستكمل مواجهات ربع النهائي يوم غدٍ بلقاءين، إذ يواجه شباب الأهلي، حامل اللقب، منافسه خورفكان على استاد راشد بن سعيد في نادي عجمان، ويخوض الوحدة مواجهة نارية على استاد هزاع بن زايد في نادي العين أمام يونايتد بقيادة الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو، الذي كان قد أقصى الشارقة من المسابقة، على أن تُختتم المواجهات بعد غدٍ بلقاء بني ياس مع الجزيرة على استاد آل نهيان في نادي الوحدة.

. العين يدرك أن مباريات الكؤوس لا تعترف بالأسماء ولا بتاريخ البطولات.

. الكأس فرصة «النواخذة» لكتابة فصل جديد وبلوغ نصف النهائي.