الشارقة ينهي عقد ماناج.. ويضم بيريرا

أعلن نادي الشارقة، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنهاء عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الألباني راي ماناج، بالتراضي، علماً بأن النادي كان قد تعاقد مع اللاعب في يوليو الماضي.

وقال النادي: «نادي الشارقة ينهي تعاقده مع اللاعب الألباني راي ماناج بالتراضي.. تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة».

وكانت صحف ألبانية قد أشارت سابقاً إلى أن المهاجم الألباني البالغ من العمر 28 عاماً، في طريقه للتوقيع مع نادي «تشجيانج إف سي» الصيني في عقد سيتقاضى خلاله راتباً سنوياً يقدر بأربعة ملايين يورو في الموسم الواحد، ما دفع اللاعب للموافقة على مغادرة دوري المحترفين.

يذكر أن راي ماناج كان قد انضم إلى صفوف الشارقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لتعزيز القوة الهجومية للفريق، ورغم التوقعات الكبيرة التي صاحبت قدومه، فإن العرض الصيني دفعه للرحيل قبل إكمال موسمه الأول.

يذكر أن الشارقة يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، وكان قد حصد لقبين خلال الفترة الماضية على الرغم من تراجع مستواه ومروره بفترة صعبة منذ بداية الموسم مع المدرب الصربي ميلوش الذي تمت إقالته وتسليم المهمة إلى المدرب البرتغالي خوسيه مورايس الذي سرعان ما أعاد «الملك» إلى الطريق الصحيح وحقق معه كأس السوبر الإماراتي، وفاز معه بكأس السوبر الإماراتي - القطري.

من جهة أخرى، تعاقد الشارقة مع اللاعب البرازيلي رافائيل بيريرا (25 عاماً) قادماً من نادي البطائح وذلك لتعزيز صفوفه خلال الدور الثاني لدوري المحترفين، إذ يتمتع اللاعب بقدرات فنية عالية تدعم توجهات الجهاز الفني لتطوير الأداء وتحقيق النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة.