كوكبة عالمية تشعل سباق «اليوبيل الفضي» لماراثون دبي

تدخل دبي صباح غدٍ محطة تاريخية جديدة مع انطلاق النسخة الـ25 من ماراثون دبي العالمي، في احتفالية رياضية كبرى بمناسبة «اليوبيل الفضي» لأعرق سباقات الجري الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وسط مشاركة قياسية تُعد الأكبر منذ انطلاقة الحدث.

ويُقام ماراثون دبي 2026 بدعم من مجلس دبي الرياضي، مع توقعات بوصول عدد المشاركين إلى نحو 20 ألف عدّاء وعدّاءة، يتوزعون بين السباق الرئيس لمسافة 42.195 كيلومتراً، بمشاركة قرابة 4000 من نخبة العدائين، إلى جانب أكثر من 15 ألف مشارك في سباقي 10 كيلومترات وسباق العائلات لمسافة 4 كيلومترات.

وأكد المنسق العام لماراثون دبي المستشار أحمد الكمالي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس، أن «الوصول إلى النسخة الـ25 يمثل محطة فخر واعتزاز لكل القائمين على الحدث»، مشيراً إلى أن «الدعم المتواصل منذ النسخة الأولى كان العامل الحاسم في استمرارية الماراثون وتطوره ونجاحه المتراكم عاماً بعد عام».

وتتجه الأنظار في سباق الرجال إلى العداء الإثيوبي برهانو تسيغو، الذي يعود إلى دبي بعد عام واحد فقط من حلوله وصيفاً في نسخة 2025 خلف مواطنه بوتي جيميشو، ويسعى هذه المرة للصعود إلى منصة التتويج بطلاً، غير أن مهمته لن تكون سهلة، في ظل وجود مواطنه غاديسا برهانو، إلى جانب العداء الكيني إريك كيبرونو كيبتانوي.

وفي سباق السيدات، تتصدر الإثيوبية فانتو وركو قائمة المرشحات، بعد الأداء اللافت الذي قدمته في أول مشاركة لها بماراثون برلين العام الماضي، كما تشهد فئة النخبة النسائية مشاركة مواطنتيها أنشينالو ديسي جينينه، وتيغست غيتنيت.

وبالتوازي مع صراع النخبة، تحظى سباقات 10 كيلومترات و4 كيلومترات بمشاركة آلاف العدّائين من داخل الدولة وخارجها، في تجربة تنظيمية فريدة، يشهد فيها ماراثون دبي، للمرة الأولى في تاريخه، وصول جميع المشاركين إلى خط نهاية واحد في ساحة العرض بأكاديمية شرطة دبي.