مدرّسة تونسية تحقق حلمها بتحكيم مباريات «سلة دبي»

حققت مدرّسة التربية الرياضية، الحكم التونسية رفيقة الدخلاوي، حلمها بإدارة مباريات بطولة «دبي الدولية» لكرة السلة، المقامة حالياً في نسختها الـ35 على صالة نادي النصر بدبي، والتي يُسدل عليها الستار اليوم.

وتمتد مسيرة الدخلاوي، المقيمة في الإمارات، مع صافرة كرة السلة على مدار 14 عاماً، قبل أن تُتاح لها الفرصة أخيراً للوجود ضمن الطواقم التحكيمية للنسخة الحالية، إذ أدارت برفقة كل من الحكم الدولي السوري محيي الدين خطاب، والحكم حسن حاجي، أولى مبارياتها في البطولة، والتي جمعت بين أهلي طرابلس الليبي والكرامة السوري ضمن دور المجموعات، وانتهت لمصلحة الفريق الليبي.

وقالت الدخلاوي لـ«الإمارات اليوم»: «إن الدعم الكبير الذي يحظى به العنصر النسائي في اتحاد كرة السلة الإماراتي، لاسيما مع الراحل السوري قاسم دعدوش، المحاضر الدولي الذي شغل سابقاً منصب سكرتير اللجنة الفنية في الاتحاد، إضافة إلى القدوة الحالية وأسطورة التحكيم الإماراتي يعقوب غابش، الذي أدار أكثر من 150 مباراة في (سلة دبي)، مهّد الطريق أمام مسيرتي التحكيمية الممتدة منذ 14 عاماً، وأسهم في تدرجي للحصول على الشارة الدولية، وتحقيق حلمي في إدارة مباريات هذه البطولة التي تُعد الأعرق والأشهر على مستوى المنطقة».

وأوضحت: «إن توجه الاتحاد لدعم العنصر النسائي، خصوصاً من العاملات في مجال التعليم، كان له أثر بالغ في تسهيل المهمة أمامي للانخراط تدريجياً ضمن الطواقم التحكيمية، وتوفير مختلف سبل النجاح لتطوير مهاراتي، ومنها خضوعي لست دورات تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، ودورتان تحت مظلة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)».

وأضافت: «الخبرات التي اكتسبتها على مدار 14 عاماً، والتدرج في إدارة مباريات المراحل السنية، سمحا لي في العام الماضي بإدارة مباريات الدوري الإماراتي للرجال، قبل أن أحظى أخيراً بفرصة تحقيق الحلم بالوجود على أرضية الصالة ضمن الطواقم التحكيمية لإدارة مباريات النسخة الحالية من بطولة دبي الدولية».

واختتمت: «أتطلع إلى استثمار هذه الفرصة من أجل العودة مجدداً إلى هذه البطولة في النسخ المقبلة، وتحقيق حلم جديد يتمثل في أن أكون أول حكمة تطلق صافرتها في المباراة النهائية».