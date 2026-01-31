7 فرق تتنافس على ذهبية المبارزة في «عربية السيدات»

تنطلق منافسات المبارزة، الثلاثاء المقبل، ضمن النسخة الثامنة من «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026»، التي تنظّمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي تنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى 12 فبراير في الشارقة، بمشاركة 63 فريقاً من 16 دولة عربية، يتنافسون في تسع ألعاب فردية وجماعية.

وتشهد منافسات المبارزة مشاركة سبعة فرق تمثل ست دول عربية، هي: نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي الفجيرة للفنون القتالية (الإمارات)، العلا (السعودية)، البستين (البحرين)، دمشق (سورية)، أكاديمية الاتحاد الكويتي للمبارزة (الكويت)، وصلالة (عُمان).

وتُقام المنافسات الرسمية للمبارزة في مركز الطفل بالقرائن.