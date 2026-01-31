حبيب نورمحمدوف: دبي بيتي الثاني.. ومكان نشعر فيه بالانتماء

أكد أسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف أن دبي شريك أساسي في نجاح الرياضة عالمياً، مشيراً إلى ارتباطه العميق بـ«دانة الدنيا» التي وصفها بأنها «بيته الثاني»، وذلك خلال مؤتمر صحافي قبل نزال «الطريق إلى دبي»، المقررة إقامته في السابع من فبراير المقبل في صالة كوكاكولا أرينا، بتنظيم رابطة المقاتلين المحترفين، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والاقتصاد بدبي.

وقال حبيب نورمحمدوف: «دبي ليست مجرد محطة لنا، بل مكان نشعر فيه بالانتماء. نحن قريبون جداً من العرب ومن الثقافة الإسلامية، وكان التأقلم هنا طبيعياً وسلساً.. التدريب في دبي يمنحنا دعماً كبيراً، سواء على المستوى الاحترافي أو الإنساني».

وأشار إلى العلاقة المتكاملة بين دبي ورياضة الفنون القتالية المختلطة، مؤكداً أن ما تقدمه دبي لهذا القطاع أسهم في صناعة أحداث قتالية تُعد من الأنجح على مستوى العالم، وقال: «عندما احتضنت دبي رابطة المقاتلين المحترفين، لم تكتفِ بالتنظيم فقط، بل شاركت في صناعة النجاح.. الامتلاء الكامل للمدرجات في كل مرة دليل واضح على هذا النجاح، وعلى الرؤية الكبيرة التي تمتلكها دبي والإمارات في دعم الرياضة العالمية». وقال نورمحمدوف إن هذه الفترة تحمل طابعاً خاصاً بالنسبة له، موضحاً أن التحدي هذه المرة لا يقتصر على الجانب الفني داخل القفص، بل يمتد إلى البعد العاطفي والإنساني، في ظل مشاركة عدد من أبناء عمومته إلى جانب أصدقائه المقربين.

وأوضح: «نحن لا نمثل فريقاً فقط، بل عائلة واحدة.. عندما ترى أبناء عمك وأقرب أصدقائك يستعدون لخوض نزالات بهذا الحجم، تشعر بثقل المسؤولية، وتشعر أن كل خطوة وكل قرار له معنى أكبر».

وردّ نورمحمدوف على الأحاديث التي تشير إلى أن مقاتلي فريقه يحصلون على فرصهم بسبب اسمه: «الكثيرون يتحدثون عن الاسم، لكن هل نظروا إلى الأرقام؟ الأرقام لا تكذب، عدد الانتصارات، والألقاب، والأحزمة التي حققها كل مقاتل تتحدث عن نفسها. نحن نعيش في رياضة حديثة ومتغيرة تتطور كل عام، ومن لا يثبت نفسه داخل القفص لا مكان له، مهما كان اسمه».

وتطرق حبيب نورمحمدوف إلى النزال الرئيسي الذي يقوده ابن عمه عثمان نورمحمدوف، موضحاً أن التركيز الإعلامي عليه لا يقلل من قيمة بقية المقاتلين المشاركين في البطولة، وقال: «الجميع يتحدث عن عثمان لأنه يقود النزال الرئيس، لكنّ هناك مقاتلين آخرين سترون أنهم الأفضل في فئاتهم، حتى لو لم تكن أسماؤهم معروفة للجمهور بعد. هذه البطولة هي فرصتهم للتألق، وإثبات أنفسهم، وترك بصمتهم أمام جماهير دبي».

وفي ختام تصريحاته، وجّه نورمحمدوف رسالة مباشرة إلى ابن عمه عثمان، قائلاً: «أتمنى ألا يستهين بمنافسه هذه المرة. النزال لن يكون سهلاً، ويجب أن يكون بمستوى اسم المنظمة وبمستوى جماهير دبي، التي تستحق أن تشاهد مواجهة تليق بمكانتها وبثقة العالم بها».

