أطول لاعبي سورية «هابو»: فخور بالمشاركة الـ 10 في «سلة دبي»

أعرب أطول لاعبي المنتخب السوري وفريق الكرامة، عبدالوهاب الحموي (220 سنتيمتراً)، الشهير بـ«هابو»، عن فخره بالوجود للمرة الـ10 في مسيرته ضمن الفرق المشاركة في بطولة «دبي الدولية»، رغم الوداع المبكر لفريقه بالخسارة، أول من أمس، أمام المنتخب الوطني بنتيجة (71-87)، في المباراة التي جمعتهما لحساب الدور ربع النهائي، ضمن البطولة المقامة حالياً على صالة نادي النصر بدبي، والتي يُسدل الستار على نسختها الـ35 غداً.

وقال الحموي لـ«الإمارات اليوم»: «بطولة دبي تقدم في كل عام نسخة أقوى من سابقتها، ما يؤكد عراقة هذه البطولة التي تُعد الأكثر استمرارية في المنطقة، ويحرص جميع اللاعبين، سواء في آسيا أو إفريقيا، على الوجود ضمن منافساتها، والسعي لحصد لقبها».

وأوضح: «أفخر بتسجيل مشاركتي الـ10 في هذه البطولة، منذ ظهوري الأول مع الرياضي اللبناني عام 2016، كما مثلت السلة السورية في مناسبات عدة مع كل من نادي الاتحاد والمنتخب السوري، والعام الماضي مع فريق الوحدة، وأفخر بوجودي في النسخة الحالية مع فريق الكرامة الذي يسجل ظهوره الأول في هذه البطولة».

وأضاف: «تواصل بطولة دبي مسيرتها التطويرية، كونها تجمع على الدوام نخبة الأندية والمنتخبات في المنطقة، الطامحة لاكتساب خبرات الاحتكاك القوي، والسعي لوضع بصمة لها في السجلات الذهبية، إلى جانب الكرنفالات الجماهيرية التي تشهدها مدرجاتها. وأشكر جمهور الجالية السورية الذي يحضر بقوة خلف ممثلي السلة السورية، بالصورة ذاتها لجمهور الكرامة الذي سجل حضوراً قوياً في النسخة الحالية».

وتابع: «سعيد بالعودة التدريجية في مسيرة تعافي السلة السورية، ونتطلع من بوابة (سلة دبي) إلى الاستفادة من تجارب الاحتكاك لمواصلة استعادة مكانتنا الطبيعية في المشاركات الخارجية».

وعن الذكريات التي يحملها عبدالوهاب الحموي (36 عاماً) من «سلة دبي»، اختتم بقوله: «أحتفظ بذكريات جميلة عدة عن بطولة دبي، وأبرزها نسخة العام الماضي حين واجهت النجم السابق في الدوري الأميركي الشهير (NBA) دوايت هاورد، الذي لعب مع فريق (سترونغ غروب) الفلبيني، في تجربة قدمت لي الكثير على الصعيد الشخصي».

بطاقة النهائي تغري المنتخب أمام الاتحاد الليبي

يتطلع المنتخب الوطني إلى الحفاظ على سلسلة انتصاراته المتتالية، حين يلتقي في الخامسة من عصر اليوم بفريق الاتحاد الليبي، في أولى مباريات الدور نصف النهائي، في لقاء يتجدد خلاله الحوار بين الفريقين، بعد أن التقيا في ثالث جولات الدور التمهيدي، في مواجهة حسمها «الأبيض» بصعوبة بنتيجة (97-95).

ويتطلع الطرفان إلى بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهما بالبطولة، خصوصاً أن «الأبيض»، الحاصل على برونزية نسخة العام الماضي، كان قد تعرض للهزيمة في نصف النهائي أمام حامل اللقب فريق بيروت اللبناني بنتيجة (74-91).

عبدالوهاب الحموي:

. مواجهة نجم (NBA) السابق دوايت هاورد في النسخة الماضية أجمل ذكرياتي مع سلة دبي.