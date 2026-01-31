ألقاب «الحفل الثامن» في مضمار جبل علي تغازل 96 خيلاً 

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، اليوم، إلى مضمار «جبل علي» مع انطلاق الحفل الثامن في موسمه الجديد، المتضمن ثمانية أشواط، ترعاها مجموعة من المؤسسات الوطنية، بإجمالي جوائز تبلغ 690 ألف درهم، تتنافس على ألقابها 96 من خيرة الجياد المحلية والدولية.

وتترقب الأنظار الشوط الرابع والرئيس «كأس تيست كيلدير»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» من عمر ثلاث سنوات فما فوق، حيث يتنافس على لقبه سبعة من نخبة جياد السرعة لمسافة 1000 متر رملي، يتقدمها «رباح» بشعار «شادويل»، وتحت إشراف المدرب مصبح المهيري، الذي يعود إلى المضمار بعد أن تُوِّج في نوفمبر الماضي، وعلى المسافة ذاتها، بلقب «جائزة سلسلة سباقات جبل علي للسرعة».