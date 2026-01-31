عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي المصري.. والمدرب: لا أحد فوق الفريق

قال مدرب الأهلي المصري، الدنماركي ييس توروب، أمس، إن لاعبه إمام عاشور أخطأ بالتخلف عن السفر مع الفريق لمواجهة يانغ أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا اليوم، مؤكداً أنه «لا يوجد أحد فوق الفريق».

وعاقب الأهلي، أول من أمس، لاعب وسط الفريق بالإيقاف أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه (نحو 32 ألف دولار)، وأمره بالتدرب منفرداً طول فترة الإيقاف بعد تغيبه عن السفر دون إبداء أي أسباب.

وقال توروب في مؤتمر صحافي: «اللاعب أخطأ.. منذ اليوم الأول قلت إنه ​لا أحد فوق الفريق، ما استلزم ​توقيع العقوبة وهي كافية ​في الوقت الحالي».

وأضاف المدرب «موقف الأهلي في المجموعة مميز، ويتبقى له ثلاث مباريات (تبدأ بمباراة اليوم).. أتوقع أن تكون صعبة في ظل امتلاك المنافس عناصر مميزة. يتعين اللعب على الفوز للاستمرار في صدارة المجموعة».

وقال توروب إن الأهلي قدّم مباراة ​جيدة أمام ​يانغ أفريكانز في لقاء الذهاب رغم عودة الدوليين قبلها بنحو 72 ساعة فقط، بعد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، ورغم ذلك ظهر الفريق بشكل مميز.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق ثلاث نقاط عن يانغ أفريكانز، ثاني الترتيب، قبل مواجهتهما في الجولة الرابعة.