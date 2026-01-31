نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، برئاسة سالم سعيد سالم السبوسي، وعضوية كل من قريبة براك خلف براك المزروعي، ومفلح خلفان مفلح خميس المزروعي، ومحمد عمير فاضل محمد المنصوري، وعبدالله حمد علي المدحوس المري. وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.