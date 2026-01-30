النصر يخسر أمام الإفريقي التونسي ويودع "سلة دبي"

ودع فريق النصر، منافسات بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعد خسارته أمام الإفريقي التونسي (68-93)، اليوم الجمعة، ضمن االدور ربع النهائي، في البطولة المقامة حالياً على صالة الشيخ راشد بن حمدان، ويسدل الستار عن نسختها الـ 35 بعد غدٍ الأحد.

وبدت أفضلية الإفريقي واضحة طيلة خلال الشوط الأول، بعد أن تسيد الفريق التونسي الأفضلية على مجريات الربعين الأول والثاني بواقع (29-19 و22-12)، قبل أن يتحسن أداء النصر مع انطلاق الشوط الثاني ويفرض التعادل على نتيجة التعادل على نتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (22-22 و15-15).

ويذكر أن مشاركة النصر تأثرت بغياب ثلاث من عناصره الأساسية، لانضمامهم إلى قائمة المنتخب الوطني المشارك بدوره بالبطولة، إلا أن رغم الغيابات تمكن "العميد" من خلال عناصره الشابة من تحقيق النتيجة الأفضل له في مشاركاته بالبطولة ببلوغه في النسخة الحالية الدور ربع النهائي.

