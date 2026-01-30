الظنحاني: لا خوف على بني ياس من الهبوط

شدّد حارس مرمى فريق بني ياس، فهد الظنحاني، على أهمية البناء على الفوز الثمين الذي حققه «السماوي» على حساب مضيفه النصر «العميد» بهدفين من دون رد، أمس، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الـ14 من دوري المحترفين لكرة القدم، مؤكداً أنه لا خوف على بني ياس من الهبوط في ظل الأسماء الموجودة في صفوفه.

وقال الظنحاني، في تصريحات صحافية عقب نهاية اللقاء، الذي حضره نحو 2000 متفرج: «علينا أن نبني على المكاسب التي حققناها من هذا الانتصار، من خلال تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، لا خوف على بني ياس من الهبوط في ظل هؤلاء اللاعبين، صحيح أننا لم نوفق في بعض المباريات، لكننا نأمل أن يكون هذا الفوز نقطة انطلاق جديدة».

وكان «السماوي» حقق فوزاً مهماً بثنائية سجّلها ليونيل جوفوفو في الدقيقة 45، ويوسف نكيتيه في الدقيقة 71، فيما لعب فهد الظنحاني نفسه دوراً بارزاً في الحفاظ على نظافة الشباك، بتصدياته الحاسمة لهجمات النصر المتتالية.

وأسهم الانتصار في رفع رصيد بني ياس إلى 11 نقطة، متقدماً إلى المركز الـ13 بفارق الأهداف عن البطائح صاحب المركز الـ12، في المقابل تجمّد رصيد النصر عند 19 نقطة في المركز السادس.

وأضاف حارس بني ياس: «صحيح أننا أضعنا ركلة جزاء خلال المباراة، لكن هذا وارد في كرة القدم، الأهم أننا نلعب بروح جماعية وبشكل متكاتف، ونتمنى أن نستثمر هذا الانتصار، وأنا واثق بقدرتنا على الظهور بصورة أفضل في المباريات المقبلة».

وعلى الجانب الآخر، أعرب لاعب النصر، حسين مهدي، عن أسفه للخسارة على أرضهم، مؤكداً ضرورة تدارك الوضع، وقال: «حاولنا تقديم كل ما لدينا، لكن الحظ لم يحالفنا، بني ياس استغل فرصتين وسجّل منهما، وعلينا الآن تصحيح الأخطاء والعودة بشكل أقوى».