بشار عبدالله: العلاقات الرياضية بين الإمارات والكويت «راسخة وعميقة»

أعرب مدير الهيئة العامة للرياضة في الكويت واللاعب الدولي السابق لكرة القدم، بشار عبدالله، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في المنتدى الإعلامي الإماراتي - الكويتي، الذي أُقيم بمتحف المستقبل في دبي، واصفاً العلاقات بين الإمارات والكويت بالقوية والمتينة والعميقة في مختلف المجالات، بما فيها العلاقات الرياضية التي تُعد أيضاً راسخة وممتدة.

وأكد في الوقت ذاته اعتزازه الشديد بتجربة احترافه مع نادي العين عام 2002، رغم أنها كانت لفترة قصيرة جداً، لكنها كانت مميزة وأسست لعلاقات ممتدة حتى الآن.

وقال بشار عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «إن شعار المنتدى، الذي جاء تحت عنوان (الإمارات والكويت إخوة للأبد)، كان بليغاً ومعبراً عن عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين»، مضيفاً: «نحن فعلاً إخوة للأبد، وبيننا تاريخ وروابط عميقة ومشتركة، ومن الجميل أن يكون هناك يوم مفتوح ومنتدى يترجم هذه العلاقات، ويعبر عن هذه المشاعر تجاه إخواننا في الإمارات، فهذا شيء جميل».

وأضاف رداً على سؤال بشأن العلاقات الرياضية بين الإمارات والكويت: «بكل تأكيد هي علاقات قوية وراسخة، نحن كرياضيين محظوظون بوجود بطولات كان لها دور كبير في ترسيخ العلاقات بين الأشقاء في دول الخليج، وبالنسبة لي فإن جميع علاقاتي الرياضية وُلدت من خلال بطولات كأس الخليج».

وشارك بشار عبدالله، أمس، في المنتدى الإعلامي الإماراتي - الكويتي، ضمن جلسة بعنوان «الرياضة في الإمارات والكويت.. روح واحدة»، التي أدارها الزميل الإعلامي، محمد الجوكر، وشارك فيها بالنقاش أيضاً الملحق الثقافي السابق في دولة الكويت واللاعب السابق، مظفر الحاج.

وأضاف: «كانت بدايتي كلاعب مع منتخب الكويت في نهائيات كأس آسيا 1996، التي أُقيمت في أبوظبي، وهي بطولة محببة إلى قلبي».

وعن ذكرياته كلاعب خلال المواجهات التي جمعت بين منتخبي الإمارات والكويت، خصوصاً في بطولات كأس الخليج، قال بشار عبدالله: «لدي العديد من الذكريات، لا سيما من خلال مشاركاتي مع منتخب الكويت في بطولات كأس الخليج، وكنا كلاعبين نلتقي دائماً مع إخواننا في منتخب الإمارات في العديد من المناسبات».

ويملك بشار عبدالله، الذي يُعد من أبرز النجوم في منطقة الخليج، سيرة حافلة بالنجاحات والتميز مع منتخب بلاده الأزرق الكويتي، إضافة إلى تجربته الاحترافية في أكثر من نادٍ خليجي، إذ بلغ عدد المباريات الدولية التي خاضها نحو 133 مباراة.

وعن تجربته الطويلة كلاعب ومشواره في الاحتراف الكروي خارج الكويت، قال: «أعتز كثيراً بمشواري في كرة القدم، وبالنسبة لي، عندما أسترجع مسيرتي الكروية أجد أنني راضٍ وسعيد بما قدمته خلال مشواري في الملاعب، فعندما كنت لاعباً لم أكن أفكر في الأرقام أو عدد المباريات التي لعبتها، بل كان تركيزي منصباً على البطولة المقبلة».

وعن أبرز المحطات التي لاتزال عالقة بذاكرته قبل اعتزاله اللعب عام 2005، قال بشار عبدالله: «دائماً ما أتذكر بداياتي في الملاعب مع كرة القدم، وقد كانت تلك البدايات في بطولات كأس الخليج أو كأس آسيا مع منتخب الكويت».

