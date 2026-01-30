بوشيتش: لاعبو الجزيرة رفضوا الاستسلام والخسارة أمام البطائح

أكّد مدرب الجزيرة، الهولندي مارينو بوشيتش، أن مباراة فريقه أمام البطائح كانت صعبة كما توقعها، أمس، على استاد خالد بن محمد في الشارقة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن الجولة الـ14 لدوري المحترفين.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، فيما أصبح رصيد البطائح 11 نقطة في المركز الـ12.

وقال بوشيتش لـ«الإمارات اليوم»: «إن حصد نقطة واحدة لم يكن مُرضياً، إلا أن لاعبي الجزيرة يستحقون الإشادة، كونهم رفضوا الاستسلام والخسارة بعدما كان الفريق متأخراً بهدف في الشوط الأول».

وقال مدرب الجزيرة خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كنا نعمل خلال التدريبات على عدم السماح للمنافس بتسجيل هدف التقدم، لكن لسوء الحظ استقبلنا الهدف، وأصبحت المباراة أكثر صعوبة. حاولنا تعديل النتيجة، لكن لم نتمكن من صناعة الفرص الكافية، وكان علينا تغيير بعض الأمور في الشوط الثاني، ونجحنا بالفعل في تعديل النتيجة».

من جهته، قال مدرب البطائح، الإيراني فرهاد مجيدي، إن «المباراة كانت جيدة، والنتيجة عادلة للفريقين»، مشيراً إلى أن «الجزيرة فريق قوي ويضم لاعبين مميّزين».

وشكر مدرب البطائح لاعبي فريقه على المجهود الكبير الذي قدموه خلال المباراة.