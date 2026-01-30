أبوشقرا: منتخب الإمارات الأوفر حظاً لحصد لقب تاريخي في «سلة دبي»

كشف مدرب فريق الاتحاد الليبي، اللبناني فؤاد أبوشقرا، حامل الرقم القياسي كأكثر المدربين حصداً لبطولة دبي الدولية لكرة السلة برصيد سبعة ألقاب، أن منتخب الإمارات يُعد الأوفر حظاً لإهداء السلة الإماراتية لقبها التاريخي الأول، في البطولة المقامة حالياً بنسختها الـ35 على صالة نادي النصر، وتختتم بعد غدٍ.

وقال أبوشقرا، الحاصل على لقب أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025، لـ«الإمارات اليوم»: «إن غياب فريقي الرياضي والحكمة اللبنانيين عن النسخة الحالية، يفتح الباب واسعاً لولادة بطل جديد، من بينها طموحات مشروعة للسلة الليبية في حصد لقبها الأول».

وأوضح: «منتخب الإمارات، المدعّم بالمحترفين الأجانب في النسخة الحالية، يمتلك حظوظاً قوية لإهداء السلة الإماراتية لقبها التاريخي الأول في البطولة».

وأضاف: «جميع الفِرَق التي حجزت مقعدها في الدور ربع النهائي تسعى لإنجازها التاريخي الأول والانضمام إلى السجل الذهبي، ومنها الإفريقي التونسي الذي أرشحه بقوة، إلى جانب منتخب الإمارات، للمنافسة على اللقب».

وأوضح: «لطالما امتازت بطولة دبي بكونها تجمع نخبة الأندية الآسيوية والإفريقية التي تسعى للمشاركة والمنافسة بقوة من أجل الانضمام إلى قائمة الأبطال المتوجين، وهو المشهد ذاته الذي نشهده في النسخة الحالية».

وعن الذكريات التي يحملها فؤاد أبوشقرا مع «سلة دبي»، قال: «فخور بالألقاب السبعة التي حققتها في هذه البطولة، إلا أن الذكرى الأجمل كانت في نهائي نسخة عام 2009، حين تُوّج الرياضي باللقب للمرة الرابعة، في مباراة تمكن خلالها النجم فادي الخطيب من التسجيل في الثواني الأخيرة».

يُذكر أن المنتخب الوطني أنهى مشواره في دوري المجموعات متصدراً مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة وبرصيد ثماني نقاط، في سلسلة انتصارات تُعد الأفضل في تاريخ مشاركاته في البطولة، استهلها بالفوز على حمص الفداء السوري (97-70)، ثم على كل من الاتحاد الليبي والنصر بنتيجتي (97-95) و(101-90) على التوالي، قبل أن يختتم مشوار دور المجموعات، أول من أمس، بالفوز على الوحدة السوري (107-94).

كما تأهل المنتخب الوطني إلى نصف النهائي بعد فوزه على الكرامة السوري، أمس، بنتيجة (87-71).

مباريات اليوم

تقام اليوم مباراتان في الدور ربع النهائي، إذ يلتقي عند الساعة 18:00 فريقا النصر والإفريقي التونسي، في حين يتقابل عند الساعة 20:00 فريقا بيروت اللبناني والوحدة السوري.