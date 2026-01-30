«عربية السيدات 2026» تضيف التجديف للمرة الأولى.. و7 فِرَق على خط الانطلاق

حددت اللجنة المنظمة للنسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، خلال الفترة من الثاني إلى 12 فبراير المقبل، يوم الثامن منه موعداً لانطلاق منافسات التجديف.

وقالت في بيان أمس: «تسجل رياضة التجديف حضورها للمرة الأولى ضمن برنامج الدورة، ما يضيف بُعداً جديداً إلى جدول المنافسات، عبر إدراج واحدة من الرياضات البحرية ضمن منظومة البطولة».

وأضافت: «تشهد منافسات التجديف مشاركة سبعة فرق تمثل سبعة دول عربية، هي: نادي الشارقة الرياضي للمرأة (الإمارات)، نادي البحري الرياضي الكويتي (الكويت)، الفريق السعودي (السعودية)، نادي المعادي واليخت (مصر)، نادي البحري لشاطئ الرباط (المغرب)، جمعية طبرقة للرياضات البحرية والصيد (تونس)، ونادي مقديشو للتجديف والزورق (الصومال)».

وتُقام المنافسات الرسمية على شاطئ الحمرية، في حين تتوزع التدريبات الرسمية للفرق المشاركة في نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وفق خطة تشغيلية معتمدة، وبما يضمن جاهزية المسارات وإجراءات السلامة والتنظيم.

من جهته، أكد مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، أن «شاطئ الحمرية بات جاهزاً لاحتضان منافسات التجديف، بعد استكمال تهيئة المسارات المائية ونقاط الانطلاق، واعتماد إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية والتنظيمية، بما يضمن منافسات منتظمة وتجربة آمنة للمشاركات والوفود والجمهور».

يذكر أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات ستقام في الشارقة بمشاركة 63 فريقاً من 16 دولة عربية، تتنافسون في تسعة ألعاب فردية وجماعية.