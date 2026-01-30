البحرين تجدد الشراكة مع «السباق إلى دبي» للغولف حتى 2036

وقّعت جولة «دي بي ورلد» للغولف اتفاقية شراكة متعددة السنوات مع اللجنة الأولمبية البحرينية، تقضي بإدراج بطولة «بابكو إنرجيز» البحرين ضمن الجدول العالمي لجولة دي بي ورلد و«السباق إلى دبي» لـ10 سنوات مقبلة تمتد حتى عام 2036.

وأُعلن رسمياً عن الاتفاقية، أمس، بالتزامن مع انطلاق منافسات بطولة «بابكو إنرجيز» البحرين 2026، المقامة في النادي الملكي للغولف في البحرين، التي تبلغ قيمة جوائزها 2.75 مليون دولار.

وتأتي البطولة عقب بطولتَي «دبي إنفيتيشنال» و«هيرو دبي ديزرت» كلاسيك، أولى بطولات سلسلة رولكس لهذا الموسم، لتكون واحدة من سبع بطولات ضمن السلسلة الدولية لجولة «دي بي ورلد» هذا الموسم.