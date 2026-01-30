محمد حسين: خسارة عجمان جاءت امتداداً لظروف صعبة يمر بها الفريق

أكّد إداري فريق عجمان، محمد حسين، أن الخسارة أمام شباب الأهلي 0-1 في الجولة الـ14 من دوري المحترفين، أول من أمس، جاءت امتداداً لظروف صعبة يمرّ بها الفريق، مشيراً إلى أن رحيل اللاعب عصام فايز إلى النصر كان من أبرز العوامل المؤثرة في نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن عجمان نادٍ كبير ولا يقف على أي لاعب، على حد تعبيره.

وأدت خسارة عجمان إلى تجميد رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ11، من دون تحقيق أي فوز في آخر خمس جولات، حيث تلقى أربع خسائر، وتعادل في مباراة واحدة، في سلسلة نتائج وضعت الفريق تحت ضغط كبير.

وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «نعيش فترة صعبة، وسوء الحظ رافقنا في أكثر من مباراة.. أمام الظفرة استقبلنا هدفاً في آخر ثانية، وفي لقاء كلباء لعبنا بتسعة لاعبين، بسبب طرد لاعبَين، لكن بلاشك غياب عصام فايز كان مؤثراً جداً، فهو من العناصر الأساسية وصاحب تأثير كبير في الهجوم».

وأضاف: «عصام تلقى عروضاً عدة، ونحن نحترم رغبة أي لاعب في خوض تجربة جديدة، لذلك وافق النادي على انتقاله، ورغم تأثير رحيله فإننا نقول دائماً إن نادي عجمان لا يقف على أي لاعب، والنادي أكبر من أي اسم مهما كان».

وأكّد إداري عجمان أن الفريق دخل مباراة شباب الأهلي وهو يعاني غيابات مؤثرة أخرى: «سيلفا وبلال يوسف غابا للإصابة، وسبق أن فقدنا لاعبين بسبب إصابات خلال فترة الإعداد، وهذا كله أثّر في انسجام المجموعة».

وختم: «الخسارة على ملعبك صعبة نفسياً، لكننا نثق باللاعبين والجهاز الفني، ومع عودة المصابين وتدارك الأخطاء، سنعود لتحقيق النتائج الإيجابية، الموسم لايزال طويلاً، وعجمان قادر على تصحيح المسار».

غوران: نحتاج إلى تعزيزات في الشتاء

كشف مدرب فريق عجمان، الصربي غوران توفوديتش، أن الخسارة التي تلقاها فريقه أمام شباب الأهلي جاءت في وقت صعب للغاية، مشيراً إلى أن الغياب عن الانتصارات وضع الفريق تحت ضغط كبير، يحتاج معه إلى تدخل سريع خلال فترة الانتقالات الشتوية لإنقاذ الموسم، مؤكداً أن الإدارة تعمل حالياً على إنهاء ملفات عدة لتعزيز الصفوف في أقرب وقت.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «نمرّ بفترة صعبة جداً، والوضع يحتاج إلى تدخل سريع وتدعيم الفريق بعناصر جديدة في بعض المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية».

وحول إمكانية وصول صفقات جديدة قريباً، قال غوران: «الإدارة تعمل بكل قوة لحسم بعض الملفات، ونحلل احتياجات الفريق يومياً، وأتوقع أن نشهد إضافات جديدة خلال الأيام المقبلة، ونحن بحاجة إلى لاعبين يساعدون الفريق على تحسين نتائجه واستعادة الثقة».