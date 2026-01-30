المقبالي: خسارة بطولتين لم تحبطنا.. وشباب الأهلي لا يعرف الضغوط

أكّد حارس مرمى شباب الأهلي، الدولي حمد المقبالي، أن فريقه استعاد قوته الذهنية والمعنوية بعد سلسلة من النتائج الصعبة، مشيراً إلى أن الخسارة في بطولتَي السوبر «المحلية» و«الإماراتي -القطري» خلال أقل من شهر، لم تُحبط اللاعبين كما يعتقد البعض، بل منحتهم دافعاً أكبر لإثبات الشخصية والعودة بقوة إلى سباق المنافسات.

وقال المقبالي لـ«الإمارات اليوم»: «شباب الأهلي نادٍ كبير بطبيعته، ويملك الخبرة والقدرة على التعامل مع الضغوط مهما كانت الظروف المحيطة، والفوز على عجمان في الجولة الـ14 لدوري المحترفين 1-0، أول من أمس، كان محطة مهمة لإعادة توازن الفريق، دخلنا المباراة أمام عجمان برغبة كبيرة وتماسك واضح، قدمنا أداء جيداً، وعجمان فريق محترم ومنظم، ويملك جودة عالية، ومع ذلك نجحنا في فرض أسلوبنا من دون أي ضغوط، كان تركيزنا منصباً على الفوز فقط، خصوصاً بعد خسارة نهائيين في فترة قصيرة».

وأضاف: «ندرك حجم إحباط الجمهور بعد خسارة بطولتين، وهذا شعور طبيعي، لكن بالنسبة لنا كلاعبين فإن الخسارتين أسهمتا في تقوية شخصيتنا ولم تضعفا الفريق، ففي الأندية الكبرى مثل شباب الأهلي، ردّة الفعل أهم من أي تعثر، وهذا ما عملنا عليه في الأيام الماضية».

وأشار المقبالي إلى أن الفريق معتاد على تعدد البطولات، ولا يشعر بأي تشتيت، قائلاً: «في كل موسم ننافس على ست أو سبع بطولات، وهذه ليست مرحلة جديدة علينا، لا توجد أي ضغوط داخل الفريق، وكل لاعب يعرف تماماً أنه يُمثّل نادياً كبيراً لا يقبل إلا المنافسة على كل الألقاب، نمتلك أهدافاً واضحة، وليست مجرد مشاركة».

وتابع: «الروح الموجودة داخل الفريق حالياً إيجابية جداً، رغم النتائج الأخيرة، والجميع يعمل بجدية، والجهاز الفني يركز على معالجة التفاصيل الصغيرة التي قد تحسم المباريات، نثق بأن القادم سيكون أفضل».

وختم المقبالي حديثه برسالة واضحة للجماهير: «جمهور شباب الأهلي يستحق الكثير، نحترم حزنه بعد خسارة بطولتين، لكن ثقته تدفعنا دائماً، نهديه هذا الفوز ونعده بأننا سنقاتل حتى آخر لحظة من أجل البطولات وإسعاده».

سعيد عزّت: الفوز على عجمان خطوة مهمة جداً

أكّد لاعب شباب الأهلي، سعيد عزّت، أن الفوز الذي حققه فريقه على عجمان يُعدّ خطوة مهمة جداً في رحلة المنافسة على لقب دوري المحترفين، خصوصاً أنه جاء بعد أيام قليلة من خسارة كأس السوبر الإماراتي - القطري أمام السد، مشيراً إلى أن الفريق كان بحاجة ماسة إلى العودة لسكة الانتصارات، وإظهار شخصيته القوية داخل الملعب.

وكان شباب الأهلي فاز على عجمان بهدف من دون مقابل، ضمن الجولة الـ14 من دوري المحترفين، ليعود مجدداً إلى صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، مواصلاً صراعه القوي مع العين على القمة.

وقال سعيد عزّت لـ«الإمارات اليوم»: «الدوري لايزال طويلاً، والمرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً أكبر من الجميع، المنافسة مع العين ستكون قوية حتى آخر جولة، وفي النهاية الفريق الذي يرتكب أخطاء أقل هو الذي سيُتوَّج باللقب، نحن نعمل يومياً على تصحيح التفاصيل الصغيرة وعدم تكرار أخطاء المباريات السابقة».

