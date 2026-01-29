بني ياس يحقق «النصر».. ويزيد أوجاع «العميد»

حقق فريق بني ياس فوزاً مهماً على حساب مضيفه النصر بهدفين دون رد، اليوم الخميس، على استاد آل مكتوم، ضمن ختام الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليعمّق بذلك جراح «العميد» ويبعده أكثر عن دائرة المنافسة.

وسجّل هدفي بني ياس كل من ليونيل جوفوفو في الدقيقة 45، ويوسف نكيتيه في الدقيقة 71، فيما لعب حارس المرمى فهد الظنحاني دوراً بارزاً في الحفاظ على نظافة الشباك، بتصدياته الحاسمة لهجمات النصر المتتالية.

وبهذه النتيجة، رفع بني ياس رصيده إلى 11 نقطة، متقدماً إلى المركز الثالث عشر بفارق الأهداف عن البطائح صاحب المركز الثاني عشر، في المقابل تجمّد رصيد النصر عند 19 نقطة في المركز السادس.

وشهدت المباراة مشاركة الصفقات الشتوية للفريقين، حيث دخل لاعب النصر الجديد عصام فايز بديلاً في الدقيقة 66 مكان جوناتاس سانتوس، فيما شارك مهاجم بني ياس الجديد مؤنس دبور بديلاً في الدقيقة 72 عوضاً عن ليونيل جوفوفو.