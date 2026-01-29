ربع نهائي "سلة دبي".. القمة الليبية تبتسم في وجه الاتحاد

حسم فريق الاتحاد "القمة الليبية" في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بفوزه على مواطنه أهلي طرابلس بنتيجة (99-91)، اليوم الخميس، في افتتاح الدور ربع النهائي، في البطولة المقامة حالياً على صالة نادي النصر في دبي، ويسدل الستار عن نسختها الـ 35 الأحد المقبل.

واحتاج الاتحاد لضمان انتصاره إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (21-18 و30-28 و25-20)، فيما اكتفى لاعبي أهلي طرابلس بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (25-23).

ويستكمل الدور ربع النهائي، يوم غدٍ الجمعة، بلقائي النصر الإماراتي أمام الإفريقي التونسي، ويتبع بلقاء حامل اللقب بيروت اللبناني أمام الوحدة السوري.

وضرب "الاتحاد" الليبي موعداً بعد غدٍ السبت، أمام منتخب الإمارات في أولى مواجهات الدور نصف النهائي، بعد أن تمكن "الأبيض" من حجز مقعده بفوزه على الكرامة السوري (87-71).