"إقامة دبي" تُشارك في طواف الشارقة الدولي.. وتسجل حضوراً تنافسياً لافتاً

شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي) في طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية في نسخته الـ11 الذي انطلق في إمارة الشارقة، ضمن أجندة السباقات الدولية المصنفة من الاتحاد الدولي للدراجات (UCI 2.2)، بمشاركة نحو 162 دراجًا يمثلون 27 فريقا ومنتخبا من 18 دولة، في سباق دولي متعدد المراحل تجاوزت مسافاته الإجمالية 500 كيلومتر.

ويُعد طواف الشارقة الدولي من أبرز الأحداث الرياضية التي تجمع نخبة الدراجين من مختلف أنحاء العالم، ويعكس مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للرياضة والسياحة ورياضات التحمل، كما يسهم في تعزيز قيم العمل الجماعي ونشر ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي في المجتمع.

وتأتي مشاركة إقامة دبي في هذا الحدث الرياضي الدولي تأكيدًا على نهجها المؤسسي الداعم للرياضة المجتمعية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة الصحة والجاهزية البدنية بين الموظفين، بما ينسجم مع رؤيتها في بناء بيئة عمل متوازنة تعزّز الأداء المؤسسي وتسهم في تحسين جودة الحياة.

وشارك منتسبو الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي في طواف الشارقة 2026 تحت ثلاث رايات هي: فريق الإمارات، ومنتخب الإمارات، وفريق إقامة دبي، في مشاركة عكست التكامل بين التمثيل الوطني والمؤسسي. فمثّل فريق الإمارات كل من محمد المطيوعي وعبدالله جاسم آل علي، فيما شارك ضمن منتخب الإمارات كل من أحمد المنصوري وراشد محمد إبراهيم البلوشي. أما فريق إقامة دبي، فقد ضم كوكبة من موظفي المؤسسة ولاعبيها، هم عبدالعزيز الهاجري، وكيرل ميلر، وسعيد حبش، وراشد سويدان، وسفيان حدي، وأنس آيت العبدية، حيث قدّم الفريق أداءً جماعيًا اتسم بروح الفريق والالتزام والمنافسة المسؤولة طوال مراحل الطواف.

وفي المرحلة الأولى، تألق الدراج محمد المطيوعي بتحقيقه المركز الثاني، إلى جانب تتويجه بلقب أفضل لاعب إماراتي، كما نال القميص الأحمر المخصص لأفضل لاعب في الصعود، في بداية قوية عكست جاهزيته العالية وقدرته على المنافسة على المستويات المتقدمة.

وفي المرحلة الثانية، نجح راشد البلوشي في الحصول على قميص أفضل لاعب إماراتي في هذه المرحلة، مؤكدًا الاستمرارية في الأداء والتنافس الإيجابي بين الدراجين المواطنين ضمن مراحل الطواف المختلفة. أما المرحلة الثالثة، فقد شهدت تألق عبدالله جاسم آل علي، الذي تُوّج بقميص أفضل لاعب إماراتي في المرحلة، قبل أن يواصل تفوقه في المرحلتين الرابعة والخامسة، محافظًا على اللقب ذاته حتى ختام المرحلة الخامسة، في أداء اتسم بالثبات والانضباط التكتيكي على امتداد مراحل السباق.

واختتم عبدالله جاسم آل علي مشاركته في طواف الشارقة 2026 بتحقيق لقب أفضل لاعب إماراتي في الترتيب العام، إلى جانب إحرازه المركز الخامس في الترتيب العام للطواف، في إنجاز يعكس التطور الملحوظ لمستوى الدراجين الإماراتيين وقدرتهم على المنافسة بثقة في بطولات متعددة المراحل.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع شؤون الخدمات الرقمية في إقامة دبي العقيد خبير خالد بن مديه الفلاسي أن مشاركة موظفي إقامة دبي في طواف الشارقة تأتي ضمن رؤية المؤسسة الهادفة إلى ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز التوازن بين الأداء المهني والصحة البدنية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركات تسهم في بناء فرق عمل أكثر جاهزية وانسجاما.

وأضاف أن النتائج المشرفة التي حققها منتسبو إقامة دبي في طواف الشارقة 2026 تعكس مستوى الانضباط والاحترافية التي يتمتعون بها، وتؤكد حرص المؤسسة على تمكين موظفيها ودعم حضورهم في المحافل الرياضية، بما يعزز السمعة المؤسسية ويجسد صورة إقامة دبي كجهة حكومية تدعم التميّز داخل الميدان وخارجه.

وأكد أن إقامة دبي ستواصل دعم مشاركة موظفيها في البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية، إيمانًا بدور الرياضة في بناء كوادر متوازنة قادرة على المنافسة بثقة وتمثيل المؤسسة بصورة مشرّفة، وبما يعكس مكانة دولة الإمارات كحاضنة للرياضة العالمية ورياضات التحمل.