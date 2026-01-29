منتخب الإمارات يهزم الكرامة السوري.. ويتأهل إلى نصف نهائي "سلة دبي"

حجز منتخب الإمارات لكرة السلة، بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي في بطولة دبي الدولية، بفوزه على الكرامة السوري بنتيجة (87-71)، اليوم الخميس، في افتتاح الدور ربع النهائي، في البطولة المقامة حالياً إلى صالة نادي النصر في نسختها الـ 35، ويسدل الستار عنها مساء الأحد المقبل.

واحتاج "الأبيض" إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الثالث بواقع (24-13 و24-8 و23-19)، فيما اكتفى الكرامة السوري بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (31-16).

وتألق للمنتخب الوطني كل من صانع الألعاب الأميركي ديشوندري واشنطن، ونجمه الشاب حامد عبدالطيف بتسجيلهما 21 و14 نقطة على التوالي، كما تألق لاعب ارتكاز المنتخب قيس عمر من الناحية الدفاعية، بتسجيله 12 محاولة ناجحة لالتقاط الكرات المرتدة عن السلة.

ويلتقي منتخب الإمارات في السادسة من مساء بعد غدٍ السبت، الفائز من "القمة" الليبية التي تجمع فريقي "الاتحاد" و"أهلي طرابلس"، في مواجهة يسعى خلالها "الأبيض" لبلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في مسيرته بالبطولة.