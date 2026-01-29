الدوري الإماراتي «الثالث آسيوياً» في الإنفاق بسوق الانتقالات خلال 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تصنيف الدوريات الآسيوية الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات خلال 2025، حيث حلّ دوري المحترفين الإماراتي في المركز الثالث على مستوى القارة، في مؤشر يعكس الحراك المتزايد والاستثمار المستمر في سوق الانتقالات، خلف الدوريين السعودي والقطري، ومتقدمًا على عدد من الدوريات الآسيوية الكبرى.

وجاء الدوري الإماراتي في المركز الثالث بإجمالي إنفاق بلغ 106 ملايين دولار، ليؤكد حضوره القوي على خريطة الانتقالات الآسيوية.

وعلى صعيد الأندية، سجّل نادي الوصل حضورا لافتاً بعدما احتل المركز التاسع آسيويا ضمن قائمة أكثر الأندية إنفاقا على الانتقالات خلال عام 2025، ليكون النادي الإماراتي الأكثر إنفاقا خلال الفترة ذاتها، ومتقدما 10 مراكز كاملة مقارنة بترتيبه في العام الماضي، في قفزة تعكس استراتيجية واضحة لتعزيز صفوف الفريق والمنافسة على المستويين المحلي والقاري.

في المقابل، حافظ نادي الجزيرة على موقعه ضمن قائمة العشرة الأوائل آسيويا، محتلاً المركز العاشر، ليحل ثانيا على مستوى الأندية الإماراتية من حيث الإنفاق خلال عام 2025، وهو ما يؤكد استمرارية النهج التنافسي للنادي في سوق الانتقالات، رغم اشتداد المنافسة إقليميًا.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يحدد مبالغ مالية دقيقة لإنفاق الأندية، مكتفياً بترتيبها وفق حجم الإنفاق.

وعالميًا، واصل الدوري الإنجليزي الممتاز تصدره لقائمة أكثر الدوريات إنفاقاً خلال عام 2025، بإجمالي بلغ 3.82 مليارات دولار، متقدمًا على الدوري الألماني الذي أنفق 1.28 مليار دولار، ثم الدوري الإيطالي بـ1.20 مليار دولار، يليه الدوري الفرنسي بـ953 مليون دولار.