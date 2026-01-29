دوري المحترفين الإماراتي.. بانزا ينقذ الجزيرة من الخسارة أمام البطائح

حسم التعادل 1-1 مباراة البطائح أمام ضيفه الجزيرة، اليوم الخميس، على استاد خالد بن محمد في الشارقة، ضمن الجولة الـ14 من دوري المحترفين.

ورفع البطائح رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ12، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 22 نقطة، محافظًا على المركز الخامس.

وبدا التعادل أشبه بالخسارة بالنسبة للجزيرة، كونه أبعده عن المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري.

وأنهى البطائح الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، بعدما فاجأ الجزيرة بالوصول إلى شباكه وتسجيل أسرع أهداف الدوري، بعد مرور ثلاث دقائق فقط على انطلاقة اللقاء، من تسديدة قوية للاعب الأوزبكي عزيز جون.

وأنقذ لاعب الجزيرة، الفرنسي سايمون بانزا، فريقه من الخسارة أمام البطائح، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 61، من تسديدة رأسية رائعة.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات جادة من الجزيرة بحثًا عن هدف الفوز، إلا أن محاولاته اصطدمت بصلابة دفاع البطائح وتألق الحارس عبد الرحمن مبارك.