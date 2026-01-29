محمد حسين: رحيل عصام فايز مؤثّر لكن عجمان أكبر من أي لاعب

أكد إداري فريق عجمان محمد حسين أن الخسارة أمام شباب الأهلي 0-1 في الجولة الـ14 من دوري المحترفين، أمس الأربعاء، جاءت امتداداً لظروف صعبة يمر بها الفريق، مشيراً إلى أن رحيل اللاعب عصام فايز إلى النصر كان من أبرز العوامل المؤثرة على نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن عجمان نادٍ كبير ولا يقف على أي لاعب، على حد تعبيره.

وأدت خسارة عجمان إلى تجميد رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ11، من دون تحقيق أي فوز في آخر خمس جولات، بعدما تلقى أربع خسائر وتعادل في مباراة واحدة، في سلسلة نتائج وضعت الفريق تحت ضغط كبير.

وقال محمد حسين لـ «الإمارات اليوم»: «نعيش فترة صعبة، وسوء الحظ رافقنا في أكثر من مباراة.. أمام الظفرة استقبلنا هدفاً في آخر ثانية، وفي لقاء كلباء لعبنا ناقصين لاعبين بسبب الطرد، لكن بلا شك، غياب عصام فايز كان مؤثراً جداً، فهو من العناصر الأساسية وصاحب تأثير كبير في الهجوم».

وأضاف: «عصام تلقى عدة عروض، ونحن نحترم رغبة أي لاعب في خوض تجربة جديدة، ولذلك وافق النادي على انتقاله. ورغم تأثير رحيله، نقولها دائماً: نادي عجمان لا يقف على أي لاعب، والنادي أكبر من أي اسم مهما كان».

وأكد إداري عجمان أن الفريق دخل مباراة شباب الأهلي وهو يعاني من غيابات مؤثرة أخرى: «سيلفا وبلال يوسف غابا للإصابة، وسبق أن فقدنا لاعبين بسبب إصابات خلال فترة الإعداد، وهذا كله أثّر على انسجام المجموعة».

وختم: «الخسارة على ملعبك صعبة نفسياً، لكننا نثق في اللاعبين والجهاز الفني. مع عودة المصابين وتدارك الأخطاء، سنعود لتحقيق النتائج الإيجابية، الموسم ما زال طويلاً، وعجمان قادر على تصحيح المسار».