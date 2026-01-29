غوران لـ«الإمارات اليوم»: عجمان يمرّ بمرحلة صعبة.. ويحتاج إلى تدخل سريع في الشتاء

كشف مدرب فريق عجمان، الصربي غوران توفوديتش، أن الخسارة الجديدة التي تلقاها فريقه في الجولة 14 من دوري المحترفين أمام شباب الأهلي 0-1، أمس الأربعاء، جاءت في وقت صعب للغاية، مشيراً إلى أن الغياب عن الانتصارات وضع الفريق تحت ضغط كبير يحتاج معه إلى تدخل سريع خلال فترة الانتقالات الشتوية لإنقاذ الموسم. وأكد أن الإدارة تعمل حالياً على إنهاء عدة ملفات لتعزيز الصفوف في أقرب وقت.

وواصل عجمان سلسلة نتائجه السلبية بعد عدم تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات، حيث خسر أربع مباريات وتعادل في واحدة، ليستقر عند 14 نقطة في المركز الـ11.

وقال غوران لـ «الإمارات اليوم": "نمرّ بفترة صعبة جداً. الأداء في بعض الفترات كان جيداً، لكن في النهاية لا نحصل على النقاط. كرة القدم لا تعتمد فقط على اللعب الجيد، بل على استغلال الفرص وتجنّب الأخطاء، وهذا ما ينقصنا حالياً".

وأضاف المدرب الصربي أن الوضع يحتاج إلى تدخل سريع: "نعرف أننا لم نجمع النقاط المطلوبة في آخر الجولات، وهذا يفرض ضغطاً كبيراً علينا، يجب أن نواصل العمل ونحاول إعادة الفريق إلى المسار الصحيح، لكن من الواضح أننا بحاجة إلى دعم جديد في بعض المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وحول إمكانية وصول صفقات جديدة قريباً، قال غوران: "الإدارة تعمل بكل قوة لحسم بعض الملفات، نحلل احتياجات الفريق يومياً، وأتوقع أن نشهد إضافات جديدة خلال الأيام المقبلة، نحن بحاجة إلى لاعبين يساعدون الفريق على تحسين نتائجه واستعادة الثقة".

وختم المدرب حديثه: "لن نستسلم، ما زالت هناك مراحل كثيرة في الموسم، وإذا انخفضت نسبة الأخطاء وارتفع مستوى التركيز، يمكننا الابتعاد عن المراكز المتأخرة والعودة للطريق الصحيح".