المقبالي لـ«الإمارات اليوم»: شباب الأهلي لا يعترف بالضغوط.. وخسارة بطولتي السوبر لن يحبطنا

أكد حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي أن فريقه استعاد قوته الذهنية والمعنوية بعد سلسلة من النتائج الصعبة، مشيراً إلى أن الخسارة في بطولتَي السوبر خلال أقل من شهر لم تُحبط اللاعبين كما يعتقد البعض، بل منحتهم دافعاً أكبر لإثبات الشخصية والعودة بقوة إلى سباق المنافسات.

وأوضح أن شباب الأهلي نادٍ كبير بطبيعته، ويملك الخبرة والقدرة على التعامل مع الضغوط مهما كانت الظروف المحيطة، وقال المقبالي لـ "الإمارات اليوم": "إن الفوز على عجمان 1-0 (أمس الأربعاء) في الجولة 14 من دوري المحترفين كان محطة مهمة لإعادة توازن الفريق، دخلنا المباراة أمام عجمان برغبة كبيرة وتماسك واضح، قدمنا أداءً جيداً، وعجمان فريق محترم ومنظم ويملك جودة عالية، ومع ذلك نجحنا في فرض أسلوبنا من دون أي ضغوط، كان تركيزنا منصبّاً على الفوز فقط، خصوصاً بعد خسارة نهائيين في فترة قصيرة".

وأضاف: "نحن ندرك حجم إحباط الجمهور بعد خسارة بطولتَين، وهذا شعور طبيعي، لكن بالنسبة لنا كلاعبين... الخسارتان قوّتا شخصيتنا ولم تضعفان الفريق. في الأندية الكبيرة مثل شباب الأهلي، ردّة الفعل أهم من أي تعثر، وهذا ما عملنا عليه في الأيام الماضية".

وأشار المقبالي إلى أن الفريق معتاد على تعدد البطولات ولا يشعر بأي تشتيت: "كل موسم ننافس على 6 أو 7 بطولات، وهذه ليست مرحلة جديدة علينا، لا توجد أي ضغوط داخل الفريق، وكل لاعب يعرف تماماً أنه يمثل نادياً كبيراً لا يقبل إلا المنافسة على كل الألقاب. لدينا أهداف واضحة وليست مجرد مشاركة".

وتابع: "الروح الموجودة داخل الفريق حالياً إيجابية جداً، رغم النتائج الأخيرة، الجميع يعمل بجدية، والجهاز الفني يركز على معالجة التفاصيل الصغيرة التي قد تحسم المباريات. نثق بأن القادم سيكون أفضل".

وختم المقبالي حديثه برسالة واضحة للجماهير: "جمهور شباب الأهلي يستحق الكثير. نحترم حزنهم بعد خسارة بطولتَين، لكن ثقتهم تدفعنا دائماً. نهديهم هذا الفوز، ونعدهم أننا سنقاتل حتى آخر لحظة من أجل البطولات وإسعادهم".