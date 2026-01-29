سانتوس: التفاصيل الصغيرة صنعت الفوز لشباب الأهلي

أعرب لاعب شباب الأهلي، كون سانتوس، عن سعادته بقيادة فريقه للفوز على عجمان بتسجيله هدف المباراة الوحيد، خلال المواجهة التي جمعتهما، أمس، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الـ14، وجاء هذا الفوز ليكون الـ11 لشباب الأهلي من أصل 14 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، مستعيداً صدارة المسابقة بفارق نقطة عن فريق العين، فيما بقي عجمان عند 14 نقطة.

وقال كون في تصريحات إعلامية عقب نهاية المباراة: «سعيد لكوني تمكنت من ترجمة مجهود زملائي في الفريق إلى هدف منحنا الفوز، والمباراة لم تكن سهلة، لكن التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق، الأهم بالنسبة لنا هو حصد النقاط الثلاث، وتركيزنا سيكون الآن نحو المباريات المقبلة».

وأكّد أن تدريباته على التصويب نحو المرمى ساعدته على تسجيل هدف الفوز.

من جانبه، أكّد حارس مرمى عجمان، علي الحوسني، أن فريقه لم يكن سيئاً رغم الخسارة، مشيراً إلى أن الحظ لم يحالفهم، ووعد جماهير عجمان بتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة، وسجّل كون سانتوس هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 42 من تسديدة صاروخية، ليُعزّز توازن شباب الأهلي بعد خسارته الأخيرة لقب درع السوبر الإماراتي - القطري أمام السد القطري.