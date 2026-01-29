بوبليتي: الفوز على الظفرة يمنح الشارقة دفعة معنوية كبيرة

وصف لاعب الشارقة، الأرجنتيني جيرنيمو بوبليتي، الفوز الذي حققه فريقه على حساب الظفرة، أمس، بهدفين من دون رد، ضمن الجولة الـ14 من دوري المحترفين، بالمهم جداً بالنسبة للفريق، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما بقي الظفرة عند 16 نقطة، وأكّد بوبليتي أن اللاعبين سعداء جداً بهذا الفوز وبالنقاط الثلاث، معتبراً أن هذا الانتصار يُمثّل دفعة معنوية كبيرة لمواصلة النتائج الإيجابية.

وقال بوبليتي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «على الرغم من أن المباراة لم تكن سهلة، فإننا نجحنا في تحقيق الهدف، وهو حصد النقاط الثلاث، وهدفنا تحسين مركز الفريق في ترتيب فِرَق الدوري، ونسعى إلى الاستمرار بالمستوى نفسه خلال المباريات المقبلة».

من جانبه، قال حارس مرمى الظفرة، أمجد السيد، معلقاً على استقبال شباكه هدفين في توقيت قاتل: «عندما تفقد تركيزك بالتأكيد ستستقبل أهدافاً، نبارك للشارقة فهو فريق كبير ويستحق الفوز».